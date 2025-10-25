Sie hat schon einen Neuen

Liebes-Aus bei Philipp Nawrath und Karoline Offigstad Knotten. Das gibt das einstige Biathlon-Paar bekannt. Die Norwegerin ist bereits frisch verliebt.

Darum gehts Philipp Nawrath und Karoline Offigstad Knotten sind kein Paar mehr

Einen Monat vor dem Biathlon-Saisonstart geben die beiden ihre Trennung bekannt

Knotten hat schon einen neuen Partner an ihrer Seite

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Sie galten als Traumpaar des Biathlon, nun ist ihre Liebe erloschen. Philipp Nawrath (32) und Karoline Offigstad Knotten (30) geben rund einen Monat vor dem Saisonstart überraschend ihre Trennung bekannt.

«Es hat zwischen uns nicht funktioniert», sagt der Deutsche gegenüber dem norwegischen Sender TV2. «Aber wir sind ‹good›. Alles ist in Ordnung.» Kennengelernt haben sich die beiden auf der Abschlussparty der Saison 2022/23. Kurz darauf hat es zwischen ihnen gefunkt. Ende 2023 haben die beiden Biathleten ihre Liebe öffentlich gemacht – hielten ihre Beziehung aber weitestgehend privat.

Auch Knotten äussert sich gegenüber TV2 zur Trennung. «Es ist vorbei, aber wir sind gute Freunde», so die Norwegerin. «Aber ich bin froh und glücklich.» Dass sie trotz Trennung nicht im Liebeskummer ertrinkt, hat einen Grund. Denn Knotten hat bereits einen neuen Partner an ihrer Seite. «Er wohnt etwas näher und spricht Englisch», verrät sie. Und fügt an: «Er lebt in Norwegen. Das macht es etwas einfacher.»

Schwierige Vorbereitung für Knotten

Nawrath und Knotten hatten sich in der letzten Saison beide im Gesamtweltcup auf Platz 14 klassiert. Und beide holten an der Weltmeisterschaft in Lenzerheide GR eine Medaille mit der Staffel. Die Norwegerin gewann Silber, für Nawrath gabs (wie auch in der Mixed-Staffel) Bronze.

Auch bei den Olympischen Spielen würden sie gerne Edelmetall bejubeln. Die Voraussetzungen für Knotten sind dabei alles andere als einfach. Im April wurde sie aus dem norwegischen Nationalteam geworfen. Der Grund: Sie wollte eigene Wege gehen und etwa auf Höhentraining setzen während der Verband die Teilnahme an Gruppeneinheiten verlangte. Einen Kompromiss fand man nicht.

Sogar der Rücktritt stand im Raum, Knotten entschied sich dagegen und bereitete sich mit einem Privatteam auf den kommenden Winter vor. «Ich habe das Gefühl, dass ich gut aus der Sache herausgekommen bin», sagt sie nun gegenüber TV2. Knotten gibt aber auch zu, dass sie noch viel Arbeit vor sich hat. «Aber jetzt werde ich mich mental darauf einstellen und eine gute Saison hinlegen.»