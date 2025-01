Niklas Hartweg und Co. wollen an der Heim-WM für so manchen Schweizer Coup sorgen. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Swiss-Ski gibt Kader für Biathlon-WM in Lenzerheide bekannt

Überraschungen blieben aus, finale Besetzung wird kurzfristig entschieden

9 Athleten nominiert: 5 Frauen und 4 Männer

Marco Pescio Reporter Sport

Was liegt drin an der Biathlon-WM in Lenzerheide, die vom 12. bis 23. Februar zum allerersten Mal in der Schweiz ausgetragen wird? Swiss-Ski hat am Montag, dem offiziellen Selektionstag des Verbandes, das Kader bekannt gegeben.

Überraschungen blieben wie erwartet aus. Das Frauen-Team besteht aus Amy Baserga (24), Aita (30) und Elisa Gasparin (33), Lena Häcki-Gross (29) sowie Lea Meier (23). Bei den Männern sind Joscha Burkhalter (28), Jeremy Finello (32), Niklas Hartweg (24) und Sebastian Stalder (27) dabei.

Über die finale Besetzung an den einzelnen Wettkämpfen wird jeweils kurzfristig und vor Ort entschieden. Bei den Männern fehlt aktuell noch ein Ersatzläufer im Hinblick auf die Staffel. Dieser soll erst im Nachgang zur EM in Martell respektive zum IBU-Cup in Ridnaun bestimmt werden. Bei den Frauen dürfte, gemäss aktuellem Formstand, Lea Meier die Ersatzläuferin in der Vierer-Staffel sein.