12:23 Uhr

Aerials-Team holt nächste Medaille für die Schweiz

Lina Kozomara, Noé Roth und Pirmin Werner sichern der Schweiz an der Freestyle-WM im Engadin die fünfte Medaille. Das Aerials-Trio gewinnt im Mixed-Wettkampf überraschend Bronze.

Noé Roth, der am Wochenende im Einzel-Wettkampf der Männer als Titelverteidiger antritt, führt das Schweizer Team mit der besten Punktzahl im ersten Durchgang in den Final der besten vier Teams. Dort spielt den Schweizern in die Karten, dass das Team Australien im letzten Sprung strauchelt. Die Australier haben damit im Kampf um Bronze deutlich das Nachsehen. Gold sichert sich überlegen das US-Trio vor der Ukraine.

«Unglaublich. Wir wussten, dass wir es schaffen können, wenn alles zusammenpasst. Natürlich war etwas Glück dabei, aber das nehmen wir gerne», sagt Roth im SRF-Interview. Pirmin Werner liefert die Antwort, weshalb die Schweizer in der Entscheidung die Nerven behalten: «Wir konnten eigentlich nur gewinnen. Wir hatten nichts zu verlieren.»

Tatsächlich durfte mit der Medaille nicht gerechnet werden. Zwar gehört Roth zu den Besten der Welt und auch Werner springt ganz vorne mit, die 19-jährige Lina Kozomara ist auf diesem Niveau indes gänzlich unerfahren.

Während Roth und Werner ihr Soll erfüllen, wächst Kozomara über sich hinaus. Die 19-Jährige, die noch nie im Weltcup angetreten ist, steht ihre beiden Sprünge sauber und sorgt damit dafür, dass die Hypothek für Roth und Werner nicht zu gross ist. «Ich bin sehr stolz. Ich erwischte einen guten Absprung und konnte das Fliegen geniessen. Es ging gut auf», befindet Kozomara.

Das Aerials-Trio beschert der Schweizer Delegation damit die fünfte Medaille an den heimischen Titelkämpfen. In der ersten Woche haben die Skicrosser Ryan Regez und Fanny Smith dreimal Gold geholt, zudem triumphierte Mathilde Gremaud im Slopestyle der Freeskierinnen.

Weiter geht es im Aerials am WM-Schlusswochenende mit den Einzel-Qualifikationen am Samstag und den Finals am Sonntag.