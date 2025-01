Nach dieser Saison ist Schluss, Elisa Gasparin beendet ihre Biathlon-Karriere. Die Heim-WM in Lenzerheide GR wird ihre 11. und letzte sein.

Biathletin Elisa Gasparin stellt ihr Gewehr nach dieser Saison in die Ecke.

Auf einen Blick Elisa Gasparin beendet ihre Biathlon-Karriere nach der Saison

Gasparin verlässt Biathlon-Bühne mit «lachenden und weinenden Augen»

Sie bestritt fast 300 Wettkämpfe und nahm an zehn Weltmeisterschaften teil

Cédric Heeb Redaktor Sport

Drei Jahre nach ihrer älteren Schwester Selina (40) beendet auch Elisa Gasparin (33) ihre Biathlon-Karriere per Ende Saison. Das letzte grosse Highlight wird die Heim-WM in Lenzerheide GR sein (12. bis 23. Februar).

«Von Trainings auf eine einfache Scheibe auf einer Kuhweide bis zur nun anstehenden WM vor der eigenen Haustüre: Ich durfte eine unglaubliche Reise erleben», wird die dreifache Olympiadiplom-Gewinnerin (2014 im Sprint, 2018 im Einzel und mit der Staffel) in der Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert. «Ich werde die Biathlon-Bühne im März beim Weltcup-Finale in Oslo mit einem lachenden und einem weinenden Auge verlassen.»

Fast 300 Wettkämpfe und zehn Weltmeisterschaften

Zusammen mit Selina Gasparin sorgte die Bündnerin für den Wachstum des Biathlon-Sports in der Schweiz. 2010 tauchte Elisa Gasparin erstmals im Weltcup auf, seither bestritt sie fast 300 Wettkämpfe. Sie nahm an zehn Weltmeisterschaften teil und gewann EM-Bronze 2022 mit der Mixed-Staffel, mit dem Frauen-Team hat zudem die grössten Erfolge und einzigen Podestplätze in ihrer Karriere erlaufen.

«Ich werde alle Personen, die mich durch Hochs und Tiefs begleitet haben, sehr vermissen», so Gasparin. «Bevor ich meinen neuen Lebensabschnitt starte, freue ich mich zunächst aber sehr auf die zwei kommenden Monate mit den Weltmeisterschaften zu Hause als Höhepunkt.» Damit wird mit Aita (30) kommende Saison nur noch eine der drei Gasparin-Schwestern im Weltcup dabei sein.