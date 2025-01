1/7 Die Biahtlon-Arena rüstet sich für die grosse WM im Februar. Foto: STEFAN BOHRER

Marco Pescio Reporter Sport

Lenzerheide bereitet sich auf das grösste Biathlon-Fest der Saison vor. Vom 12. bis 23. Februar findet in der Schweiz erstmals eine Weltmeisterschaft in dieser Sportart statt. Die Bündner Region gilt in jener Zeitspanne längst als ausgebucht – und auch die WM-Baustelle in und um die Biathlon-Arena in Lantsch/Lenz macht Fortschritte. Wer im letzten Winter einen Augenschein von der Weltcup-Premiere am gleichen Ort nahm, der wird nun merken: Die Dimensionen haben sich mindestens verdoppelt.

Der Vorverkauf stimmt bislang. 44’000 Tickets gingen im Vorfeld schon weg, wie es vonseiten des OK heisst. Das sind vier Fünftel des offiziellen Budget-Ziels von 55’000 Eintrittskarten. Die guten Schweizer Resultate in den letzten Wochen – mit dem Podestplatz von Amy Baserga sowie den Top-10-Rangierungen von Niklas Hartweg und Joscha Burkhalter – haben sicher geholfen, die Vorfreude bei den Wintersport-Fans anzukurbeln.

Am meisten Anklang findet bis dato der vorletzte Wettkampftag am Samstag, 22. Februar, also jener Tag, an dem die Staffel-Rennen von Frauen und Männer über die Bühne gehen. Alleine hierfür sind 11’500 Tickets verkauft worden. Allerdings: Die Organisatoren hoffen für die gesamte WM-Dauer auch noch auf viele Spontanbesucher und Tagesausflügler, die sich kurzfristig für eine Portion Biathlon-Spektakel entscheiden.

Auch Ski-Fans komme nicht zu kurz

Für ein attraktives Rahmenprogramm fahren die Veranstalter schwere Geschütze auf: Im neuen und gegenüber dem Weltcup umgesiedelten Fan-Village wird das grösste Party-Chalet der Schweiz stehen. Auf 900 Quadratmeter dürften auch die Partygänger – das Village ist auch ohne WM-Ticket zugänglich – auf ihre Kosten kommen. Die Schweizer Band «ChueLee» wird aufspielen, und auch wer den finalen Teil der alpinen Ski-WM verfolgen will, kann dies im Public Viewing tun.

War bei der Weltcup-Premiere im Dezember 2023 der Schwingsport zu Gast auf dem Areal, so ist es diesmal der Schweizer Schiesssportverband, der seinen Auftritt haben wird. Geplant ist laut Organisatoren ein Schiessstand, an dem sich der Fan mit Lasergewehren ausprobieren kann. Und auch Olympiasiegerin Chiara Leone wird der WM einen Besuch abstatten. Weitere Star-Überraschungen sind nicht auszuschliessen. 2023 liess es sich etwa Roger Federer nicht nehmen, im Athletenlager vorbeizuschauen.