Niklas Hartweg gelingt in Oberhof ein Top-Resultat. (Archivbild) Foto: AFP

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Niklas Hartweg überzeugt im ersten Weltcup-Wettkampf des Jahres. Der Schwyzer schafft in Oberhof in Thüringen in dem von den Franzosen dominierten Sprint mit Rang 7 ein persönliches Bestergebnis in dieser Disziplin.

Hartweg zeigt sich bestens erholt von der Grippe, die ihm Mitte Dezember den Start in den Rennen in Le Grand-Bornand in Hochsavoyen verunmöglichte. Der Innerschweizer tritt vorab in der Loipe stark auf – und überrascht sich damit auch selber. Im Schiessstand trifft er neun der zehn Scheiben, muss also eine Strafrunde drehen. Hartwegs bisheriges Bestresultat in der Sparte Sprint war Platz 8, errungen vor einem Jahr in Ruhpolding in Bayern.

Zweitbester Schweizer ist Sebastian Stalder. Der Zürcher Oberländer belegt nach makellosem Schiessen Rang 23. Der Genfer Jeremy Finello, der zwei Fehlschüsse zu verzeichnen hat, folgt auf Platz 29.

Die Franzosen erringen einen Dreifach-Erfolg. Quentin Fillon Maillet, Doppel-Olympiasieger 2022, schafft seinen ersten Weltcup-Sieg in diesem Winter, den 17. insgesamt als Einzel-Athlet. Fabien Claude und Emilien Jacquelin komplettieren das Podium.