Vom perfekten Sitz der Stutzen bis zum farblich abgestimmten Fussballschuh – Stilfragen spielen auf dem Rasen längst eine Rolle. Doch auch abseits des Platzes zeigen Fussballstars modisches Selbstbewusstsein.

Immer mehr von ihnen machen daraus sogar ein Geschäftsmodell und lancieren eigene Brands. So auch Nati-Captain Granit Xhaka mit seiner Lifestyle-Marke «GRAJO». Damit folgt er einem Trend.

«CR7» geht in die Hose

Einer der grössten Fussballer aller Zeiten, Cristiano Ronaldo (40), lancierte 2013 gemeinsam mit einem dänischen Hersteller seine Unterwäschen-Marke «CR7». Die Socken und Unterhosen etablierten sich auf der ganzen Welt und sind heute in der Schweiz sogar bei Otto's erhältlich.

Auch Lionel Messi (37), Ronaldos ewiger Rivale, mischt im Modegeschäft mit. Seine Streetwear-Marke «The Messi Store» setzt auf minimalistische Styles mit sportlicher Note – aber mit einem Wiedererkennungswert: das Messi-Logo ziert fast jedes Teil.

Podolski macht Mode für die Strasse

Als Hector Bellerin (30) 2022 noch für den FC Barcelona spielte, prägte er den Begriff der «Tunnel Fits» mit. Der Begriff beschreibt die stylischen Looks, in denen Spieler zum Stadion erscheinen. Mittlerweile haben das auch andere Profis für sich entdeckt – so sehr, dass Barcelona die Schauläufe schliesslich untersagte. Bellerin aber blieb der Mode treu: 2024 lancierte er sein eigenes Label «Gospel Estudios».

Auch der ehemalige deutsche Nationalspieler Lukas Podolski (39) rief nach seinem Karriereende verschiedenste Unternehmen ins Leben. Neben Dönerbuden und Eiscafés lancierte der Deutsche auch seine eigene Modemarke «STRASSENKICKER». Mit Slogans wie «von der Strasse, für die Strasse» bringt der Ex-Profi seine enge Verbundenheit zu seiner Heimatstadt Köln zum Ausdruck. Anders als Bellerin oder nun auch Xhaka zielt Podolski mit seinem Stil weniger auf Fashion-Fans und mehr auf die breite Masse ab.