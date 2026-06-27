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Wer ist hier der Star?
Haaland veräppelt ahnungslose US-Fans

Erling Haaland hält seine Fans während der WM mit einem Vlog auf den Laufenden. Nun spielt sich eine lustige Szene in seiner Unterkunft in North Carolina ab.
Publiziert: vor 55 Minuten
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