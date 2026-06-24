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«Nächste Frage»
Reporter bekommt von Ronaldo keine Antwort

Da hat ein Reporter Cristiano Ronaldo auf dem falschen Fuss erwischt. Als der Journalist den portugiesischen Superstar eine Frage zu Messi stellt, weigert Ronaldo sich diese zu beantworten.
Publiziert: 15:38 Uhr
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