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Ronaldo weigert sich eine Frage über Messi zu beantworten
«Nächste Frage»
Reporter bekommt von Ronaldo keine Antwort
Da hat ein Reporter Cristiano Ronaldo auf dem falschen Fuss erwischt. Als der Journalist den portugiesischen Superstar eine Frage zu Messi stellt, weigert Ronaldo sich diese zu beantworten.
Publiziert: 15:38 Uhr
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