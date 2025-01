1/6 Marco Odermatt (l.) und Noè Ponti beim gemeinsamen Apéro vor den Sports Awards. Foto: STEFAN BOHRER

Im Vorjahr war Marco Odermatt (27) von Sports-Awards-Moderatorin Fabienne Gyr (37) dazu aufgefordert worden, ein Lied von Gölä zum Besten zu geben. Diesmal war Noè Ponti (23) an der Reihe, als im SRF-Studio plötzlich «Lose Yourself» von Eminem abgespielt wurde und der Tessiner Top-Schwimmer dazu verlegen ein paar Hip-Hop-Moves nachahmte.

Im Gegensatz zu Odermatt durfte Ponti am Ende aber nicht den Award mit nach Hause nehmen. An Ski-Superstar Odermatt (44,51 Prozent der Stimmen) gabs zum vierten Mal in Folge kein Vorbeikommen, da reichte es auch nicht, dass Ponti mit 25,43 Prozent mit Abstand am zweitmeisten Zuspruch der Wählerschaft erhielt.

0:28 Er schreibt Geschichte: Marco Odermatt ist zum 4. Mal in Folge Sportler des Jahres

Obwohl: Eine Krone aufgesetzt bekam Ponti an diesem Abend doch noch. Und zwar von Odermatt höchstpersönlich. Der Nidwaldner nennt ausgerechnet seinen grössten Mitstreiter auf den Sportler-des-Jahres-Titel, als Blick ihn auf sein grösstes Sport-Highlight aus dem Jahr 2024 anspricht. Er sagt nach Beendigung der Sendung: «Es gab sehr viele Sportler, die mir imponiert haben. Aber wenn man die letzten Wochen anschaut, kann man Noès Leistungen nicht genug würdigen.»

Er meint damit natürlich Pontis drei Goldmedaillen an der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Budapest im Dezember und die aufgestellten Weltrekorde, die als Sahnehäubchen auf ein zuvor schon starkes Jahr folgten. Odermatt streicht vor allem die grosse Konkurrenz im Schwimmen heraus: «Es ist unglaublich, was er in solch einer Weltsportart erreicht hat. Das ist einfach nur grossartig.»

Machts Odermatt in Adelboden wie in Zürich?

Odermatt wird Ponti dies auch persönlich gesagt haben, denn vor der Live-Show in Zürich-Leutschenbach stiessen die beiden bereits gemeinsam auf den Abend an. Im grossen Apéro-Saal fand man den Ski-Dominator mit Freundin Stella Parpan sowie das Schwimm-Ass mit Schwester Asia am gleichen Stehtisch. Zusammen mit ihrem Manager Michael Schiendorfer, der beide Spitzenathleten bei sich im Stall weiss.

Gut möglich, dass Ponti seinem Kumpel Odermatt dabei auch viel Erfolg für den kommenden Samstag wünschte – dann steht nämlich für Letzteren bereits das nächste Highlight an. Der prestigeträchtige Weltcup-Riesenslalom in Adelboden (10.30 Uhr/13.30 Uhr). Und genau diesen hat Odermatt in den letzten drei Jahren immer gewonnen, wenn er zuvor auch an den Sports Awards triumphierte. Ein gutes Omen also? «Odi» reagiert überrascht und sagt lachend: «Stimmt. Das würde ich natürlich so unterschreiben.»

