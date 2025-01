Marco Odermatt könnte das neue Jahr direkt mit einem Sieg beginnen: Nicht auf der Piste, sondern in Zürich. Es würde perfekt in seine Adelboden-Vorbereitung passen.

1/5 Marco Odermatt hat den Fokus bereits auf Adelboden gelegt. Foto: AFP

Für einmal könnte Marco Odermatt (27) in diesem Winter nicht im Rennanzug auf einer Weltcupstrecke im Mittelpunkt stehen, sondern im Smoking auf einer Bühne. Der Nidwaldner Ski-Superstar geht erneut als Kronfavorit in die am Sonntagabend stattfindenden Sports Awards (20.05 Uhr, SRF 1 und live bei Blick). In den letzten drei Jahren wurde jeweils sein Name aufgerufen, als es um den Schweizer Sportler des Jahres ging. Heuer steht er vor seinem vierten Streich in Serie, wenn es nach den Blick-Lesern geht, die den letztjährigen Gesamtweltcupsieger mit Abstand auf Platz eins wählten.

Würde Odermatt den Preis in den SRF-Studios in Zürich wieder selbst abholen? Voraussichtlich ja. Er will es trotz vollen Terminkalenders möglich machen. Er hat die Galaveranstaltung in die Mitte zweier Vorbereitungsblocks für das nächsten Samstag anstehende Weltcup-Highlight gelegt. Dann steht in Adelboden der Riesenslalom an, bei dem Odermatt – genau wie bei den Sports Awards – zum vierten Mal in Folge triumphieren könnte.

Freeriden vor Adelboden

Um mental möglichst locker an die Sache ranzugehen, hat das Swiss-Ski-Aushängeschild zu Jahresbeginn auf etwas Ablenkung gesetzt: Er legte am Freitag in der Innerschweiz eine Freeride-Session ein. Freies Fahren, um den Kopf durchzulüften, bevor in Zürich und dann in Adelboden wieder alle etwas von ihm wollen. Und auch, um den aufwühlenden Weltcup-Halt in Bormio – mit den schweren Stürzen von Cyprien Sarrazin und Gino Caviezel sowie seinen zwei fünften Plätzen – sacken zu lassen.

Nach dem Abstecher nach Zürich-Leutschenbach soll es dann am Montag mit dem letzten Block vor Adelboden weitergehen, für den Odermatt die Reise auf die Reiteralm antritt, um dort nochmals Riesenslalom zu trainieren. Und dies womöglich mit dem neuen Award in der Tasche.