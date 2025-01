1/8 Siegt Lara Gut-Behrami auch diesmal bei den Sports Awards? Foto: freshfocus

Marco Pescio Reporter Sport

Es ist wieder Zeit fürs Abendkleid und für den Smoking: Das Moderatoren-Duo Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber lädt heute Abend (20.05 Uhr, SRF 1, mit Televoting) zu den Sports Awards 2024 ein – und die Schweizer Sport-Stars werden sich auf dem goldenen Teppich im feinen Zwirn ein Stelldichein geben.

Gibts in den beiden wichtigsten Kategorien dasselbe Szenario wie im Vorjahr? Ja! Zumindest, wenn es nach den Blick-Lesern geht. Diese haben im Vorfeld der Liveshow in Zürich-Leutschenbach erneut Ski-Königin Lara Gut-Behrami zur Sportlerin des Jahres gewählt. Es wäre ihr zweiter Streich in Folge und der dritte insgesamt. Von den Blick-Lesern erhält die letztjährige Gesamtweltcupsiegerin mit 56 Prozent (7890 Stimmen) deutlich am meisten Zuspruch, dahinter folgt Stabhochspringerin und Olympia-Vierte Angelica Moser erst mit 13,3 Prozent.

Bei den Männern siehts ähnlich aus: Marco Odermatt übertrumpft wieder alle – und das zum vierten Mal in Serie. Auch er hat letztes Jahr den Gesamtweltcup für sich entschieden und auch er kommt bei der Blick-Umfrage auf 56,3 Prozent (8118 Stimmen). Schwimmer Noè Ponti schafft es immerhin auf 36,6 Prozent.

Krimi beim «Team des Jahres»

Ski schlägt auch in zwei anderen Kategorien zu: Auch Odermatts Trainer Helmut Krug schafft es, dank des Gewinns in der letztjährigen Riesenslalom-Wertung, auf Platz eins in der Sparte «Trainer des Jahres». Er setzt sich mit 47 Prozent (6192 Stimmen) gegen Eishockey-Nati-Coach Patrick Fischer und Beachvolleyball-Trainer Christoph Dieckmann durch.

Und auch beim «SRF 3 Best Talent Sport» überflügelt im Blick-Voting eine Skifahrerin die Konkurrenz: Die Juniorinnen-Super-G-Weltmeisterin Malorie Blanc (43 Prozent, 4953 Stimmen) verweist die Leichtathletin Lucia Acklin und die Beachvolleyballerin Leona Kernen auf die Ränge zwei respektive drei.

Paralympische Sportlerin des Jahres wird in der Abstimmung derweil Leichtathletik-Dominatorin Catherine Debrunner, die schon an den Paralympics in Paris mit fünf Goldmedaillen alle stehen liess. Sie bekommt mit 58 Prozent (7366 Stimmen) das höchste Ergebnis in der Umfrage. Marcel Hug (Leichtathletik) und Flurina Rigling (Rad) hätten demnach keine Chance.

Am engsten ist es in der Kategorie «Team des Jahres»: Dort gucken die Männer-Nationalmannschaften aus Fussball und Eishockey in die Röhre. Das Beachvolleyball-Duo Nina Brunner / Tanja Hüberli, das Olympia-Bronze holte, setzt sich mit 47 Prozent (6323 Stimmen) an die Spitze – dies, nach einem zwischenzeitlichen Krimi gegen die Eishockey-Nati, die auf 42 Prozent kommt.

Und der MVP 2024? Diesen Titel verdient sich Kevin Fiala, wenn es nach den Blick-Votern geht. Der wertvollste Spieler der letztjährigen Eishockey-WM kommt auf 41 Prozent (5120 Stimmen), Fussball-Nati-Captain Granit Xhaka folgt auf Platz zwei mit 27 Prozent.

