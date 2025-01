Doppelt Lara Gut-Behrami nach? Gelingt Marco Odermatt der vierte Streich? Am Sonntag gehen die Sports Awards über die Bühne. Aber du darfst hier schon jetzt abstimmen!

Wer soll an den Sport Awards abräumen?

Wer soll an den Sport Awards abräumen?

1/2 Darf sich Lara Gut-Behrami heuer erneut über den Award freuen? Foto: keystone-sda.ch

Sportredaktion

Die Schweizer Top-Sportlerinnen und -Sportler werfen sich wieder in Schale. Am Sonntag (20.05 Uhr, SRF 1) führen Fabienne Gyr und Rainer Maria Salzgeber durch die Livesendung, in der die Sports Awards 2024 vergeben werden. Wer kann sein starkes letztes Jahr mit dem prestigeträchtigen Preis krönen?

Bei den Frauen könnte Ski-Königin Lara Gut-Behrami – nach ihren Siegen im Gesamtweltcup sowie in den Disziplinenwertungen Riesenslalom und Super-G – ihren zweiten Preis für die Sportlerin des Jahres in Folge holen. Und den dritten insgesamt.

TV-Publikum bestimmt bei Sports Awards mit Die Auszeichnungen werden traditionell im Rahmen einer TV-Gala vergeben. In der Sendung (am Sonntag, ab 20.05 Uhr auf SRF1 und auf Blick) können die Zuschauer die Gewinner per Televoting mitbestimmen. Die Vorauswahl der je sechs Nominierten haben die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler sowie die Sportmedien getroffen. Zur Auswahl standen Athletinnen und Athleten, die in der Wahlperiode zwischen dem 1. November 2023 und dem 31. Oktober 2024 herausragende Leistungen erbracht haben. Die Ergebnisse der Vorwahlen (Medien und Spitzensportler) zählen zu zwei Dritteln, jene des Televotings zu einem Drittel. Am Sonntag werden zusätzlich die Preisträger in den Kategorien «Team», «Paralympische Sportlerin oder Sportler», «Trainerin oder Trainer» und «MVP» geehrt. Ausserdem wird das grösste Schweizer Nachwuchstalent als «SRF 3 Best Talent Sport» gewürdigt. Die Auszeichnungen werden traditionell im Rahmen einer TV-Gala vergeben. In der Sendung (am Sonntag, ab 20.05 Uhr auf SRF1 und auf Blick) können die Zuschauer die Gewinner per Televoting mitbestimmen. Die Vorauswahl der je sechs Nominierten haben die Schweizer Spitzensportlerinnen und -sportler sowie die Sportmedien getroffen. Zur Auswahl standen Athletinnen und Athleten, die in der Wahlperiode zwischen dem 1. November 2023 und dem 31. Oktober 2024 herausragende Leistungen erbracht haben. Die Ergebnisse der Vorwahlen (Medien und Spitzensportler) zählen zu zwei Dritteln, jene des Televotings zu einem Drittel. Am Sonntag werden zusätzlich die Preisträger in den Kategorien «Team», «Paralympische Sportlerin oder Sportler», «Trainerin oder Trainer» und «MVP» geehrt. Ausserdem wird das grösste Schweizer Nachwuchstalent als «SRF 3 Best Talent Sport» gewürdigt. Mehr

Herausgefordert wird die Tessinerin von Olympia-Goldschützin Chiara Leone, Top-Sprinterin Mujinga Kambundji (200-m-Europameisterin und Olympia-Sechste über 100 m), Stabhochspringerin Angelica Moser (Europameisterin und Olympia-Vierte), Triathletin Julie Derron (Olympia-Silber) und Ski-Freestylerin Mathilde Gremaud (Gesamtweltcupsiegerin).

Die weiteren Nominierten Team des Jahres Eishockey-Nationalmannschaft Männer (WM-Silber) Fussball-Nationalmannschaft Männer (EM-Viertelfinal) Beachvolleyball-Duo Nina Brunner/Tanja Hüberli (Olympia-Bronze) Paralympische Sportler:in des Jahres Catherine Debrunner (Leichtathletik; 5 Mal Paralympics-Gold, 1 Mal Paralympics-Silber) Marcel Hug (Leichtathletik; Gold, Silber und Bronze an Paralympics) Flurina Rigling (Rad; Silber und Bronze an Paralympics, dreifache Weltmeisterin) Trainer:in des Jahres Christoph Dieckmann (Olympia-Bronze als Coach von Nina Brunner/Tanja Hüberli) Patrick Fischer (WM-Silber als Coach der Schweizer Eishockey-Nati) Helmut Krug (Disziplinenwertung Riesenslalom als Coach von Marco Odermatt) MVP Kevin Fiala (Eishockey; MVP WM 2024) Lara Heini (Unihockey; Beste Torhüterin und Mitglied Allstar-Team WM 2023) Alina Müller (Eishockey: Schweizer Pionierin in neuer Profiliga in Nordamerika) Lia Wälti (Fussball; Spielerin des Jahres 2023) Granit Xhaka (Fussball; Meister und Cupsieger mit Leverkusen) Manuel Zehnder (Handball; Topskorer Bundesliga) SRF 3 Best Talent Sport Lucia Acklin (WM-Silber Siebenkampf U20) Malorie Blanc (Ski; Juniorinnen-WM-Gold Super-G und Team-Kombi) Leona Kernen (Beachvolleyball; U20-Europameisterin, WM-Silber U21) Team des Jahres Eishockey-Nationalmannschaft Männer (WM-Silber) Fussball-Nationalmannschaft Männer (EM-Viertelfinal) Beachvolleyball-Duo Nina Brunner/Tanja Hüberli (Olympia-Bronze) Paralympische Sportler:in des Jahres Catherine Debrunner (Leichtathletik; 5 Mal Paralympics-Gold, 1 Mal Paralympics-Silber) Marcel Hug (Leichtathletik; Gold, Silber und Bronze an Paralympics) Flurina Rigling (Rad; Silber und Bronze an Paralympics, dreifache Weltmeisterin) Trainer:in des Jahres Christoph Dieckmann (Olympia-Bronze als Coach von Nina Brunner/Tanja Hüberli) Patrick Fischer (WM-Silber als Coach der Schweizer Eishockey-Nati) Helmut Krug (Disziplinenwertung Riesenslalom als Coach von Marco Odermatt) MVP Kevin Fiala (Eishockey; MVP WM 2024) Lara Heini (Unihockey; Beste Torhüterin und Mitglied Allstar-Team WM 2023) Alina Müller (Eishockey: Schweizer Pionierin in neuer Profiliga in Nordamerika) Lia Wälti (Fussball; Spielerin des Jahres 2023) Granit Xhaka (Fussball; Meister und Cupsieger mit Leverkusen) Manuel Zehnder (Handball; Topskorer Bundesliga) SRF 3 Best Talent Sport Lucia Acklin (WM-Silber Siebenkampf U20) Malorie Blanc (Ski; Juniorinnen-WM-Gold Super-G und Team-Kombi) Leona Kernen (Beachvolleyball; U20-Europameisterin, WM-Silber U21) Mehr

Bei den Männern könnte Ski-Dominator Marco Odermatt nach zuletzt drei erfolgreichen Wahlen erneut triumphieren. Seine Argumente: Er wurde Gesamtweltcupsieger und war zudem Gewinner der Disziplinen Abfahrt, Super-G und Riesenslalom. Schwimmer Noè Ponti wirft seinerseits unter anderem einen vierten Olympia-Platz über 100 Meter Delfin sowie Kurzbahn-Weltrekorde an der WM in Budapest in die Waagschale. Ebenfalls nominiert sind sein Schwimm-Teamkollege Roman Mityukov (Olympia-Bronze 200 m Rücken), Weitspringer Simon Ehammer (Olympia-Vierter und Hallen-Weltmeister Siebenkampf), Ausdauer-Leichtathlet Dominic Lobalu (Europameister 10'000 m) sowie Reiter Steve Guerdat (Olympia-Silber Springreiten). Alle Leistungsausweise sämtlicher Nominierten gibt es auf der offiziellen Webseite der Wahl.

Wem würdest du deine Stimmen geben?

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos