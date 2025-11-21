Seit über einem Jahr hat die mehrfache Turn-Olympiasiegerin Simone Biles keinen Wettkampf mehr bestritten. Für Aufsehen sorgt sie aber auch abseits der Turnhalle: Sie hat sich einer Brust-Operation unterzogen – und spricht nun über die dafür erbrachten Opfer.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Als Kunstturnerin ist sich Simone Biles (28) grosse körperliche Belastungen gewohnt. Auf die Schmerzen, die der Genesungsprozess nach ihrer Brust-Operation mit sich brachte, war die US-Amerikanerin aber nicht vorbereitet. «Ihr habt alle gelogen. Das tut so verdammt weh», verrät Biles auf ihrem TikTok-Account.

Sie habe sich eine Zeit lang nicht einmal selbständig bewegen können. «Jonathan musste mir beim Aufstehen helfen und mich zur Toilette bringen», so Biles, die sich nach dem Eingriff eine zweiwöchige Auszeit nahm. Biles ist seit 2023 mit NFL-Profi Jonathan Owens verheiratet.

«Es geht darum, sich gut zu fühlen»

Die langjährige Überturnerin hat in der vergangenen Woche eingeräumt, dass sie sich im Juni Brustimplantate hat einsetzen lassen. Zudem habe sie sich die Unterlider straffen und eine kleine Korrektur am Ohrläppchen vornehmen lassen, weil ihr bereits als Kind bei einem Unfall ein Ohrring ausgerissen worden sei. Biles betont, diese Eingriffe dürften nicht als Zeichen der Unzufriedenheit mit ihrem Körper angesehen werden: «Es geht darum, sich gut zu fühlen und sich selbst zu lieben. Diesbezüglich war ich immer sehr offen.»

Mit ihrer Transparenz will Biles auch anderen Frauen helfen: «Ich glaube, es zeigt jungen Mädchen, dass sie das Recht auf eigene Entscheidungen haben, wie auch immer diese aussehen, und diese nicht mit Scham verbunden sind – alles, was zählt, ist, dass du dich selbst liebst.»

Zukunft noch immer offen

Ihrem psychischen Wohlergehen hat Biles in ihrer Karriere immer einen grossen Stellenwert eingeräumt. So verzichtete sie an den Olympischen Spielen in Tokio 2021 aufgrund einer mentalen Blockade auf mehrere Finalteilnahmen. Drei Jahre und eine lange Wettkampfpause später schlug sie in Paris eindrücklich zurück und gewann gleich in vier Disziplinen Edelmetall, darunter dreimal Gold.

Nach den Spielen habe sie sich aber ausgelaugt gefühlt und deshalb eine Auszeit genommen. Diese dauert bis heute an: Seit August 2024 hat Biles keinen Wettkampf mehr bestritten.

Ein Comeback im Hinblick auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles hat Biles aber nicht ausgeschlossen. «Ich bin nicht sicher, wie es 2028 aussehen wird», gab sie erst in diesem Herbst zu Protokoll. Noch besteht also die Möglichkeit, dass Biles ihre ohnehin schon eindrucksvolle Karriere mit sieben Olympiasiegen und 23 Weltmeistertiteln in ihrem Heimatland endgültig krönt.