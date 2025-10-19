1/2
Noe Seifert belegt aktuell den 2. Platz.
Foto: Getty Images
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Die Schweizer Noe Seifert und Florian Langenegger sind bei den Weltmeisterschaften der Kunstturner souverän auf dem Weg in den Mehrkampf-Final. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta belegt Seifert nach sechs von acht Qualifikationsgruppen den 2. Platz, während Langenegger Fünfter ist. Die Top 24 turnen am Mittwoch um die Medaillen.
An den Einzelgeräten ist für die Schweiz nur noch Seifert am Stufenbarren im Rennen, um einen benötigten Top-8-Platz. Der bald 27-jährige Aargauer belegt aktuell den letzten noch für den Final berechtigten Zwischenplatz. Die Entscheidungen fallen am Montag mit den letzten zwei Subdivisionen.