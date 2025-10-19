DE
FR
Abonnieren

Kunstturn-WM in Jakarta
Schweizer in der Mehrkampf-Qualifikation vorne dabei

Die Schweizer Kunstturner Noe Seifert und Florian Langenegger überzeugen bei der WM-Qualifikation in Jakarta. Seifert liegt auf Platz 2, Langenegger auf Rang 5. Am Mittwoch steht der Mehrkampf-Final an.
Publiziert: 17:49 Uhr
|
Aktualisiert: 17:50 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/2
Noe Seifert belegt aktuell den 2. Platz.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Noe Seifert und Florian Langenegger sind bei den Weltmeisterschaften der Kunstturner souverän auf dem Weg in den Mehrkampf-Final. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta belegt Seifert nach sechs von acht Qualifikationsgruppen den 2. Platz, während Langenegger Fünfter ist. Die Top 24 turnen am Mittwoch um die Medaillen.

Mehr Kunstturnen
Eklat um gesperrte Israelis – und worauf die Schweizer hoffen
Turn-WM in Jakarta
Eklat um ausgeschlossene Israelis und Schweizer Hoffnungen
Turn-Held Raubal greift nach seinem Olympia-Traum
Studium, Barren und USA
Turn-Held Raubal greift nach seinem Olympia-Traum
68 Jahre Differenz! Das ungewöhnlichste Duo der Sport-Schweiz
68 Jahre Altersdifferenz
Das ist das ungewöhnlichste Duo der Sport-Schweiz
Diese Zwillinge turnen zum siebten Mal mit
Eidgenössisches Turnfest
Diese Zwillinge turnen zum siebten Mal mit

An den Einzelgeräten ist für die Schweiz nur noch Seifert am Stufenbarren im Rennen, um einen benötigten Top-8-Platz. Der bald 27-jährige Aargauer belegt aktuell den letzten noch für den Final berechtigten Zwischenplatz. Die Entscheidungen fallen am Montag mit den letzten zwei Subdivisionen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen