Die Schweizer Kunstturner Noe Seifert und Florian Langenegger überzeugen bei der WM-Qualifikation in Jakarta. Seifert liegt auf Platz 2, Langenegger auf Rang 5. Am Mittwoch steht der Mehrkampf-Final an.

1/2 Noe Seifert belegt aktuell den 2. Platz. Foto: Getty Images

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Noe Seifert und Florian Langenegger sind bei den Weltmeisterschaften der Kunstturner souverän auf dem Weg in den Mehrkampf-Final. In Indonesiens Hauptstadt Jakarta belegt Seifert nach sechs von acht Qualifikationsgruppen den 2. Platz, während Langenegger Fünfter ist. Die Top 24 turnen am Mittwoch um die Medaillen.

An den Einzelgeräten ist für die Schweiz nur noch Seifert am Stufenbarren im Rennen, um einen benötigten Top-8-Platz. Der bald 27-jährige Aargauer belegt aktuell den letzten noch für den Final berechtigten Zwischenplatz. Die Entscheidungen fallen am Montag mit den letzten zwei Subdivisionen.