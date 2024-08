1/4 Spielt an den US Open: Stan Wawrinka.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Stan Wawrinka hat von den Organisatoren des am 26. August beginnenden US Open eine Wildcard erhalten. Der 39-jährige Waadtländer, in der Weltrangliste nur noch an 141. Position klassiert, gewann das Grand-Slam-Turnier in New York im Jahr 2016. Seit den letztjährigen US Open hat Wawrinka allerdings nie mehr zwei Partien am Stück gewonnen.

Auch Dominic Thiem profitiert von einer Wildcard. Der Sieger von 2020 in Flushing Meadows wird somit zum zehnten und wohl letzten Mal das US Open in Angriff nehmen.