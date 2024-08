1/10 Vier Goldmedaillen holte Marcel Hug an den Paralympics in Tokio – wie viele werden es in Paris sein?

Paralympics in Paris

Nach den Olympischen Spielen ist vor den Paralympics. Diese beginnen am Mittwoch, 28. August und dauern knapp zwei Wochen bis am Sonntag, 8. September. Die Schweiz wird mit 27 Athletinnen und Athleten antreten, es ist die grösste Delegation seit Peking 2008, als es 28 waren. Das Ziel: 14 Medaillen.

Die grössten Chancen auf solche hat die Schweiz wohl einmal mehr in der Leichtathletik. Zum sechsten Mal dabei sein wird Rollstuhlsportler Marcel Hug (38), der in Tokio gleich viermal Gold gewann (800m, 1500m, 5000m, Marathon). Manuela Schär (39) brachte gar fünf Medaillen von Japan nach Hause und zählt auch heuer zu den Top-Favoritinnen.

Schweizer Delegation für Paralympics Badminton: Cynthia Mathez, Luca Olgiati, Ilaria Renggli. Cycling: Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling, Celine van Till, Timothy Zemp, Benjamin Früh, Fabian Recher, Sandra Stöckli. Dressurreiten: Nicole Geiger. Judo: Carmen Brussig. Leichtathletik: Fabian Blum, Beat Bösch, Catherine Debrunner, Patricia Eachus, Alexandra Helbling, Marcel Hug, Licia Mussinelli, Manuela Schär, Elena Kratter, Abassia Rahmani. Rudern: Claire Ghiringhelli. Schwimmen: Nora Meister, Leo McCrea. Sportschiessen: Nicole Häusler. Tennis: Nalani Buob. Badminton: Cynthia Mathez, Luca Olgiati, Ilaria Renggli. Cycling: Franziska Matile-Dörig, Flurina Rigling, Celine van Till, Timothy Zemp, Benjamin Früh, Fabian Recher, Sandra Stöckli. Dressurreiten: Nicole Geiger. Judo: Carmen Brussig. Leichtathletik: Fabian Blum, Beat Bösch, Catherine Debrunner, Patricia Eachus, Alexandra Helbling, Marcel Hug, Licia Mussinelli, Manuela Schär, Elena Kratter, Abassia Rahmani. Rudern: Claire Ghiringhelli. Schwimmen: Nora Meister, Leo McCrea. Sportschiessen: Nicole Häusler. Tennis: Nalani Buob. Mehr

König Fussball ist zurück

In der zweiten Augusthälfte starten sämtliche fünf Top-Ligen Europas in die Saison 2024/25. Während in LaLiga, in der Ligue 1, der Serie A und der Premier League der Ball bereits in dieser Woche wieder rollt, beginnt die Bundesliga-Saison am Freitag, 23. August, mit der Partie Gladbach – Leverkusen. Aber auch in Deutschland wird in dieser Woche schon gespielt: Von Freitag bis Sonntag stehen die ersten DFB-Pokal-Spiele auf dem Programm.

Übrigens: Der erste Spieltag der Champions League, die im neuen Kleid daherkommt (Ligamodus statt Gruppenphase), findet am 17./18. September statt.

Jubiläumsschwingfest in Appenzell

In einem Jahr ohne Eidgenössisches, Kilchberger oder Unspunnen ist das Jubiläumsschwingfest in Appenzell am Sonntag, 8. September, das Highlight für jeden Athleten. Der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) hätte den Anlass zum 125. Geburtstag schon 2020 durchführen wollen, musste ihn aufgrund der Corona-Pandemie allerdings verschieben. Bald ist es so weit, die besten Schwinger des Landes greifen zusammen. Teilnahmeberechtigt sind je 32 Berner und Innerschweizer, 31 Nordostschweizer, 14 Nordwestschweizer, 12 Südwestschweizer und ein Auslandsschwinger aus Kanada.

Verteidigen die ZSC Lions den Titel?

Ab dem 17. September jagen die besten Eishockey-Spieler der National League wieder dem Puck hinterher. Die ZSC Lions wollen ihren Titel verteidigen, die 13 anderen Teams der Liga wollen dies verhindern. Der Meister aus Zürich beginnt die Saison auswärts in Biel. Die Playoffs starten dann am 13. März 2025.

Werbung

Rad-WM in Zürich

Vom 21. bis 29. September messen sich die besten Velofahrer der Welt in und um Zürich an der WM. Auch die Para-Cycling-WM wird in diesen acht Tagen in der grössten Stadt der Schweiz über die Bühne gehen. Die grossen Highlights sind die Einzelzeitfahren der Frauen und Männer (22. September) sowie die Strassenrennen am 28. (Frauen) und 29. September (Männer). Die Schweiz hat mit Stefan Küng, Stefan Bissegger oder Marlen Reusser einige heisse Eisen im Feuer.

Ski-Saison startet in Sölden

Am 26. Oktober lancieren die Skifahrerinnen die neue Weltcupsaison mit einem Riesenslalom, natürlich wieder in Sölden. Am Tag darauf werden sich auch die Männer wieder die Piste hinunterstürzen, auch sie bestreiten wie jedes Jahr zuerst einen Riesenslalom. Dabei dürften alle Augen auf Marcel Hirscher gerichtet sein, der sein Weltcup-Comeback gibt und für Holland an den Start geht. Die neue Wildcard, die dem Rückkehrer eine tiefe Startnummer ermöglicht, wurde zuletzt allerdings heiss diskutiert und sorgt für heftige Kritik.

Alinghi zurück am America's Cup

Die älteste und prestigeträchtigste Segelregatta der Welt geht in Barcelona in die 37. Runde. Wieder mit dabei: Alinghi. 2003 war die Schweizer Yacht das erste europäische Boot, das den America's Cup gewinnen konnte. 2007 wurde der Titel verteidigt. 2010 verlor Alinghi gegen das Team BMW Oracle Racing, es war die letzte Teilnahme – bis jetzt. Der diesjährige America's Cup startet am 22. August und dauert bis am 27. Oktober. Titelverteidiger ist Neuseeland.

US Open als letzte Chance für Djokovic?

Tennis-Superstar Novak Djokovic hat die olympische Goldmedaille gewonnen, in diesem Jahr aber bislang noch keinen Grand Slam. Noch bleibt ihm eine Chance: die US Open (26. August bis 8. September). Letztmals hat der Serbe 2017 ein Jahr ohne Grand-Slam-Titel beendet.

Werbung

Für die ATP-Finals, die vielfach auch als inoffizielle Tennis-WM interpretiert werden, ist Djokovic noch nicht qualifiziert. Dafür aber Jannik Sinner. Der italienische Saison-Dominator, der an den Australian Open seinen ersten Grand-Slam-Titel feiern konnte, ist bereits drei Monate zuvor für das Turnier in Turin (13. bis 20. November) qualifiziert.

Handball-EM der Frauen in der Schweiz

Zum ersten Mal findet die Handball-EM der Frauen in der Schweiz statt, also zumindest teilweise. Zwei der sechs Vorrundengruppen werden in Basel (St. Jakobshalle) beheimatet sein, darunter die Schweiz, die sich mit Dänemark, Kroatien und den Färöer-Inseln misst. Neben Basel sind auch noch Debrecen (Ungarn), Innsbruck und Wien (Ö) Austragungsorte der EM. K.-o.-Spiele finden keine in Basel statt. Los geht das Turnier am 28. November, der Final ist am 15. Dezember.

Endlich wieder eine Unihockey-Medaille?

Siebenmal hat die Schweizer Unihockey-Nati der Männer bereits WM-Bronze gewonnen, so oft wie keine andere Nation. Die letzte liegt allerdings schon sechs Jahre zurück, 2021 (verschoben wegen Corona-Pandemie) und 2022 wurde die Schweiz jeweils Vierte. Im schwedischen Malmö will sich das Team von Trainer Johan Schönbeck vom 7. bis 15. Dezember ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk machen.

Wieder WM-Edelmetall für Ponti?

Zeitgleich zur Unihockey-WM findet auch die Kurzbahn-Weltmeisterschaft der Schwimmer in Budapest statt (10. bis 15. Dezember). Die letzte WM in Melbourne (Aus) war vor allem für Noè Ponti äusserst erfolgreich. Über 50 m Schmetterling gewann der Tessiner Silber, über 200 m gab es Bronze.