Popyrin feiert in Montreal grössten Erfolg seiner Karriere

1/6 Schrei der Erlösung nach dem verwerteten Matchball.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Alexei Popyrin (ATP 30), der an den Olympischen Spielen in Paris Stan Wawrinka bezwungen hat, gewinnt gut zwei Wochen später das ATP-1000-Turnier in Montreal. Der Australier besiegt im Final den Russen Andrej Rublew (ATP 6) 6:2, 6:4.

Popyrin überzeugt im ersten Satz vor allem durch seine Konstanz beim Service (72 Prozent erste Aufschläge) und seine Angriffswucht (18 Winner). Im zweiten Durchgang stemmt sich Rublew gegen die drohende Niederlage und gleicht einen Break-Rückstand aus. Doch der 25-jährige Australier geht im folgenden Game mit einem Servicedurchbruch erneut in Führung und verwandelt nach gut eineinhalb Stunden seinen dritten Matchball.

Zuvor erst zwei Turniersiege

Für Popyrin ist es der grösste Erfolg seiner Karriere. Zuvor hat er erst zwei Siege an ATP-250-Turnieren gefeiert: 2021 in Singapur und 2023 in Umag, wo er Wawrinka im Endspiel in drei Sätzen bezwang. An einem ATP-1000-Turnier hatte er noch nie den Halbfinal erreicht, geschweige denn den Final.

Popyrin, der in Paris nach seinem Zweitrundensieg gegen Wawrinka im Achtelfinal an Alexander Zverev gescheitert ist, zeigt in Montreal eine konstant starke Leistung. Nach seinem Auftakterfolg besiegt er mit Ben Shelton (ATP 14), Grigor Dimitrov (ATP 9), Hubert Hurkacz (ATP 7), Sebastian Korda (ATP 15) und zuletzt Rublew fünf Top-15-Spieler in Folge.