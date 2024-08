Die US Open werden in diesem Jahr ohne Rafael Nadal über die Bühne gehen. Der Spanier sagt für das Turnier in Flushing Meadows ab. Werden wir ihn damit nie mehr an einem Grand-Slam-Turnier sehen?

1/4 Rafael Nadal wird nicht in New York an den US Open teilnehmen.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Unmittelbar nach dem Ende des olympischen Tennisturniers hat Rafael Nadal (38) bereits seine nächsten Pläne bekannt gegeben. Nicht darin enthalten: die US Open (ab 26. August).

«Ich habe mich dazu entschieden, dieses Jahr nicht an den US Open anzutreten – an dem Ort, an den ich viele wundervolle Erinnerungen habe», schreibt der Spanier am späten Mittwochabend. Er werde diese «elektrisierenden und speziellen Night Sessions» vermissen, «aber ich denke, ich werde nicht 100 Prozent geben können».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Klingt das nach einem Lebewohl? Werden wir den 22-fachen Grand-Slam-Champion (viermal bei den US Open) nie mehr an einem der vier grossen Turniere sehen? Schliesslich hat er zu Beginn des Jahres angekündigt, dass 2024 wohl seine letzte Saison auf der Tour sein wird. Deshalb liest sich auch folgende Zeile seines Statements als Abschiedsbotschaft: «Ein spezieller Dank gilt meinen US-Fans: Ich werde euch vermissen und sehe euch ein anderes Mal wieder.»

Nadals Pause wird rund eineinhalb Monate dauern. Wie der Mallorquiner schreibt, wird er erst beim Laver Cup in Berlin (20. bis 22. September) wieder auf dem Platz stehen.