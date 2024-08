In Paris hat Novak Djokovic Gold gewonnen. Nun gönnt sich der Serbe eine längere Pause. Er verzichtet auch auf das ATP-Turnier in Cincinnati.

1/4 Nächste Turnier-Absage von Novak Djokovic.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Novak Djokovic (37) nimmt nach seinem Olympiasieg auch am zweiten ATP-1000-Turnier in Nordamerika vor den US Open nicht teil.

Nach seinem Verzicht auf den aktuellen Event in Montreal wird der Serbe in der kommenden Woche auch in Cincinnati nicht am Start sein. Djokovic hat das Turnier im US-Bundesstaat Ohio dreimal gewonnen. Er triumphierte 2018, 2020 und 2023. Damit fehlt in diesem Jahr der Titelverteidiger.