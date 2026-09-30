Lange galt Alexander Zverev als einer, der an den ganz Grossen Turnieren scheitert. Nun könnte ausgerechnet er erstmals die Weltnummer 1 werden. Schon im Oktober?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Alexander Zverev kann 2026 erstmals Nummer 1 der Tennis-Welt werden

Sinner muss 3550 Punkte verteidigen, Zverev nur 1080 bis Saisonende

Alcaraz liegt mit 5060 Punkten deutlich hinter Sinner und Zverev

Lynn Piubel

Es klingt trotz seiner Grand-Slam-Titel fast unglaublich: Alexander Zverev (29) steht vor dem grössten Meilenstein seiner Karriere. Nach seinem US-Open-Triumph liegt der Deutsche zwar noch 1370 Punkte hinter Jannik Sinner (25), doch die Rechnung spricht plötzlich für ihn. Mit seinem Sieg gegen Ben Shelton (23) gewann Zverev seinen zweiten Grand-Slam-Titel 2026.

Sinner gewann im Vorjahr Peking, Wien, Paris und die ATP Finals. Insgesamt muss er bis Saisonende diese 3500 Punkte verteidigen. Zverev dagegen nur 1080. Allein in Peking kann der Deutsche deshalb 400 Punkte gutmachen: 2025 erreichte er dort den Viertelfinal. Gewinnt er das ATP-500-Turnier (30. September bis 6. Oktober 2026), schrumpft sein Rückstand auf rund 470 Punkte.

Kann Shanghai die Entscheidung bringen?

Bereits nach dem Masters in Shanghai (5. bis 18. Oktober 2026) könnte Zverev erstmals die Nummer 1 sein. Dafür müsste er in Peking und Shanghai kräftig punkten. Selbst einen Doppelsieg in Peking und Shanghai würde Zverev noch nicht automatisch die Nummer 1 bringen: Erreicht Sinner in Shanghai den Final, bleibt der Italiener vorerst an der Spitze.

Noch spannender wird es im November. Bei den ATP Finals in Turin muss Sinner 1500 Punkte verteidigen, Zverev dagegen lediglich 200. Für den Deutschen bietet sich damit eine weitere grosse Gelegenheit, den Rückstand aufzuholen.

Alcaraz steht vor schwieriger Aufholjagd

Und Carlos Alcaraz (23)? Der Spanier liegt mit 5060 Punkten deutlich hinter Sinner und Zverev. Für ihn wird der Weg an die Spitze immer schwieriger. Das Rennen um die Nummer 1 dürfte deshalb vor allem zum Duell zwischen Sinner und Zverev werden.

Dabei war Zverevs Karriere lange von bitteren Rückschlägen geprägt. 2020 verspielte er im US-Open-Final gegen Dominic Thiem eine 2:0-Satzführung, 2024 verlor er den French-Open-Final gegen Alcaraz und 2025 den Australian-Open-Final gegen Sinner. Nun hat er zwei Grand-Slam-Titel 2026 und die Chance, erstmals auch im Ranking ganz oben zu stehen.