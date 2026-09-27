Europa holt sich den Laver Cup zurück. Roger Federer verfolgt den letzten Tag an der Seite von Hollywood-Grösse Leonardo DiCaprio.

Christian Müller Redaktor Sport

Alexander Zverev (29) ist im Männer-Tennis der Mann der Stunde: Nach seinem Sieg an den US Open ist es auch am Deutschen, die entscheidenden Punkte zu Europas Sieg am Laver Cup einzutüten. Mit 7:6 und 6:3 bezwingt Zverev den Amerikaner Learner Tien (20).

Team Europa geht so vor den beiden letzten Einzeln uneinholbar mit 13:5 in Führung. Am Sonntagmittag sorgten Flavio Cobolli und Jakub Mensik mit einem Erfolg im Doppel gegen Alex de Minaur und Taylor Fritz für eine komfortable europäische Ausgangslage. Nach den Spielen am Samstag war es 7:5 für Europa gestanden.

Europa holt sich den Titel nach der Pleite letztes Jahr in San Francisco zurück und führt im ewigen Vergleich mit 6:3. Nächstes Jahr wird wieder in Kalifornien gespielt – der topmoderne Intuit Dome des NBA-Teams Los Angeles Clippers ist Schauplatz des Laver Cups 2027.

Sicher vor Ort wird dann auch Roger Federer (45) sein. Der Mitinitiator des Turniers verfolgt den letzten Tag in der Londoner O2 Arena zusammen mit einem anderen Weltstar: Hollywood-Schauspieler Leonardo DiCaprio (51) nimmt den Platz an Federers Seite ein. DiCaprio ist regelmässiger Gast an Tennis-Turnieren. Letztes Jahr sass er in Wimbledon direkt vor Ski-Legende Lara Gut-Behrami (35).