Belinda Bencic scheitert im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai an Jelina Switolina. Nach starkem Start verliert die Ostschweizerin gegen die Weltnummer 9 aus der Ukraine.

Belinda Bencic startet gegen Jelina Switolina gut in den Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Dubai und gewinnt den ersten Satz. Nach gut zwei Stunden jubelt jedoch die Weltnummer 9 aus der Ukraine.

Das 6:4, 1:6, 3:6 gegen Switolina ist für Bencic (WTA 13) bereits die vierte Niederlage in Serie im «Head-to-Head». In den Direktbegegnungen der zwei Mütter führt Switolina, letzten Monat in Melbourne Halbfinalistin, mittlerweile mit 4:2 Siegen.

Bencic gewinnt 2019 in Dubai das Turnier, seither kommt sie jedoch bei vier Teilnahmen nie mehr über die Achtelfinals hinaus. Heuer setzte sich die Ostschweizerin in der 1. Runde gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (WTA 48) durch. In der Folgerunde gab die Gegnerin w. o. Die 20-jährige Tschechin Sara Bejlek (WTA 41) trat zum Zweitrundenspiel wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht an.