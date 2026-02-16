Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic (29) steht beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde. Die Ostschweizerin setzt sich gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (23) in drei Sätzen durch.

Die als Nummer 9 gesetzte Bencic hatte beim ersten Auftritt nach dem überraschend frühen Aus am Australian Open Mühe, den Tritt zu finden. Nach dem deutlich verlorenen Startsatz legte die 28-Jährige, die im jüngsten Update der Weltrangliste zwei Positionen einbüsste und neu auf Platz 13 geführt wird, aber deutlich zu. Nach einer Stunde und 41 Minuten verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2.

In der 2. Runde trifft die Turniersiegerin von 2019 auf die Tschechin Sara Bejlek (21). Es ist das erste Duell zwischen diesen beiden Spielerinnen.