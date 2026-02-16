DE
FR
Abonnieren

Nach Startschwierigkeiten
Bencic setzt sich in Dubai souverän durch

Beim WTA-1000-Turnier in Dubai bezwingt die Schweizerin Jessica Bouzas Maneiro aus Spanien.
Publiziert: vor 34 Minuten
Kommentieren
1/2
Belinda Bencic steht im WTA-1000-Turnier in Dubai in der zweiten Runde.
Foto: Getty Images
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic (29) steht beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der 2. Runde. Die Ostschweizerin setzt sich gegen die Spanierin Jessica Bouzas Maneiro (23) in drei Sätzen durch.

Die als Nummer 9 gesetzte Bencic hatte beim ersten Auftritt nach dem überraschend frühen Aus am Australian Open Mühe, den Tritt zu finden. Nach dem deutlich verlorenen Startsatz legte die 28-Jährige, die im jüngsten Update der Weltrangliste zwei Positionen einbüsste und neu auf Platz 13 geführt wird, aber deutlich zu. Nach einer Stunde und 41 Minuten verwertete sie ihren zweiten Matchball zum 2:6, 6:1, 6:2.

In der 2. Runde trifft die Turniersiegerin von 2019 auf die Tschechin Sara Bejlek (21). Es ist das erste Duell zwischen diesen beiden Spielerinnen.

Mehr Tennis
Tennisprofi beendet Karriere und schiesst heftig gegen den Sport
«Rassistisch und homophob»
Tennisprofi beendet Karriere und schiesst heftig gegen den Sport
Wawrinka gewinnt Generationenduell zum Auftakt in Rotterdam
Gegen 17-jährigen No-Name
Wawrinka gewinnt Generationenduell zum Auftakt in Rotterdam
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen