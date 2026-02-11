Wawrinka gewinnt Generationenduell zum Auftakt in Rotterdam

23 Jahre Altersunterschied liegen zwischen Stan Wawrinka und seinem ersten Gegner in Rotterdram. Der routinierte Schweizer schlägt den jungen Thijs Boogaard souverän. Jetzt wartet ein Spitzenspieler.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka gelingt der Auftakt ins ATP-500-Turnier in Rotterdam. Der Waadtländer schlägt den Holländer Thijs Boogaard in zwei Sätzen 6:3, 6:4.

Ursprünglich hätte Wawrinka gegen den Australier Aleksandar Vukic antreten sollen, dieser zieht sich aber kurzfristig zurück. Vukics Pech ist Thijs Boogaards Glück. Der 17-jährige Holländer, der jenseits der Top 1000 in der Weltrangliste klassiert ist, kommt gegen den Schweizer Routinier zu seinem Debüt auf der ATP-Tour.

Wawrinka, der das Turnier in Rotterdam 2015 gewinnen konnte, nahm dem Debütanten pro Satz je einmal den Service ab und verwertete nach 83 Minuten seinen ersten Matchball.

In der zweiten Runde bekommt es Wawrinka mit dem topgesetzten Alex De Minaur zu tun.