Wimbledon-Zuteilung fix Riedi und Golubic spielen schon am Montag

Leandro Riedi und Viktorija Golubic spielen ihre Erstrundenpartie in Wimbledon am Montag, während Belinda Bencic und Jil Teichmann am Dienstag auf dem Londoner Rasen antreten werden.

Publiziert: 13:38 Uhr