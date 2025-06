Riedi winkt Alcaraz-Duell – Schweizerinnen mit Losglück

Das Los meint es gut mit den drei Schweizerinnen, die ab Montag in Wimbledon aufschlagen werden. Belinda Bencic, Viktorija Golubic und Jil Teichmann gehen einer Gesetzten zunächst aus dem Weg.

1/2 Leandro Riedi könnte in der 2. Wimbledon-Runde auf Carlos Alcaraz treffen. Foto: keystone-sda.ch

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Belinda Bencic, als Nummer 37 der Welt nach ihrer Babypause nur knapp nicht gesetzt, trifft zum Auftakt ins Wimbledon-Turnier auf die US-Amerikanerin Alycia Parks (WTA 58). Bei einem Sieg hiesse die Gegnerin in der 2. Runde Magda Linette (WTA 27) aus Polen oder Elsa Jacquemot (WTA 115), eine Qualifikantin aus Frankreich. Erst in der 3. Runde könnte mit der Weltnummer 3 Jessica Pegula (USA) ein grosser Brocken warten. Allerdings muss sich erst weisen, wie gut Bencic nach ihrer Handverletzung bereits wieder in Form ist.

Viktorija Golubic (WTA 79), die Viertelfinalistin von 2021, bekommt es zum Auftakt ebenfalls mit einer US-Amerikanerin, Ann Li (WTA 64), zu tun, die in Reichweite sein sollte. Auch die mögliche Zweitrundengegnerin, Elise Mertens (WTA 21) aus Belgien oder Linda Fruhvirtova (WTA 150) aus Tschechien, scheint nicht unüberwindbar.

Jil Teichmann (WTA 92), alles andere als eine Rasenspezialistin, trifft in der 1. Runde auf die Italienerin Lucia Bronzetti (WTA 61), dann könnte das russische Wunderkind Mirra Andrejewa (WTA 7) warten.

Riedi könnte auf Alcaraz treffen

Bei den Männern trifft Leandro Riedi auf den britischen Qualifikanten Oliver Tarvet (ATP 733). Auf Papier ist der um 230 Plätze besser klassierte Schweizer der Favorit. Setzt sich Riedi durch, wartet womöglich eine ganz grosse Nummer: Titelverteidiger Carlos Alcaraz (22, ATP 2).