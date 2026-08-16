Bencic in Cincinnati zur Aufgabe gezwungen

Belinda Bencic scheitert am WTA-1000-Turnier in Cincinnati früh: In der zweiten Runde gegen Loïc Boisson muss sie nach dem Startsatz aufgeben. Zum zweiten Mal in Folge endet somit ein Turnier mit einem Forfait.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nur einen Satz kann Belinda Bencic (29) am WTA-1000-Turnier in Cincinnati bestreiten, dann werden die Schmerzen zu gross: Die Ostschweizerin muss ihre Zweitrundenpartie gegen die Französin Loïs Boisson (23/WTA 281) beim Stand von 3:6 aus ihrer Sicht aufgeben. In der ersten Runde hat sie noch von einem Freilos profitiert.

Damit erleidet Bencic nur zwei Wochen vor dem Start der US Open einen nächsten Rückschlag. Bereits in der vergangenen Woche hat sie am WTA-1000-Turnier von Toronto Forfait geben müssen – seit einiger Zeit schlägt sie sich mit Hüftproblemen herum.

Djokovic leidet in der Hitze

Im US-Bundesstaat Ohio ebenfalls ausgeschieden ist Bencics Landsfrau Simona Waltert (25). Die Weltnummer 87 ist gegen die US-amerikanische Weltnummer 3 Jessica Pegula (32) wie erwartet chancenlos und muss sich in 90 Minuten mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben.

Im Turnier der Männer ist mit Novak Djokovic (39) in der zweiten Runde der erste grosse Name gescheitert. Der Serbe hat gegen Thiago Agustin Tirante (25/ATP 50) aus Argentinien sichtlich mit den feuchtwarmen Bedingungen in Cincinnati zu kämpfen, sackt einmal gar zusammen und muss sich übergeben. Am Ende unterliegt er nach fast dreistündigem Kampf mit 6:2, 4:6 und 4:6.