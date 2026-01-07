Am United Cup schlägt das Schweizer Team dank Belinda Bencic Argentinien mit 2:1. Sie gewinnt ihr Einzel und im Doppel mit Jakub Paul während Stan Wawrinka eine Niederlage kassiert.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien in den Halbfinals. Belinda Bencic gewinnt auch beim 2:1-Sieg gegen Argentinien sowohl im Einzel wie auch das Mixed-Doppel mit Jakub Paul.

Bencic (WTA 11) bekundet im ersten Vergleich mit Solana Sierra (WTA 66) keine Probleme. Dank dem 6:2, 6:2 gegen die 21-Jährige aus Mar del Plata bleibt die Olympiasiegerin auch in ihrem dritten Einzel bei diesem Mixed-Wettkampf ohne Satzverlust. Die beiden Durchgänge verlaufen nach gleichem Muster. Bencic schafft beide Male zwei Servicedurchbrüche, beide Male zum 2:1 und zum 5:2.

Stan Wawrinka (ATP 156) hat nach seinen zwei Partien über die volle Distanz ein weiteres Mal weitaus mehr Arbeit zu verrichten. Am Ende sieht er sich aber für seinen Aufwand wie schon am Sonntag gegen den Italiener Flavio Cobolli nicht belohnt. Der Waadtländer unterliegt Sebastian Baez (ATP 43), gegen den er zuvor noch nie angetreten war, 5:7, 4:6.

Zweite Niederlage für Wawrinka

Wawrinka muss sich bei seinem dritten Einzel-Auftritt zum zweiten Mal geschlagen geben, wogegen der nur 1,70 Meter grosse Baez zu seinem dritten Sieg kommt. In der Begegnung mit den USA hat er Taylor Fritz (ATP 9) bezwungen.

Im entscheidenden Doppel setzen sich Bencic/Paul gegen das argentinische Duo Maria Carlé/Guido Andreozzi souverän durch (6:3, 6:3).

Damit heisst es für Bencic, Wawrinka und Co. nun, die Koffer zu packen. Von Perth an der Westküste Australiens gehts an die Ostküste nach Sydney, wo am Samstag die Halbfinals auf dem Programm stehen. Das Schweizer Team bekommt es mit Belgien oder Tschechien zu tun.