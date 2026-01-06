Novak Djokovic wird später in die Saison starten als ursprünglich geplant: Der Serbe verzichtet auf das ATP-Turnier in Adelaide von kommender Woche.

Darum gehts Novak Djokovic sagt ATP-250-Turnier in Adelaide wegen fehlender Fitness ab

Er konzentriert sich auf die Vorbereitung für die Australian Open 2026

Djokovic gewann Adelaide 2007 und 2023, hat jedoch aktuell keine Spielpraxis

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

«Leider bin ich physisch nicht ganz bereit, um in der kommenden Woche in Adelaide anzutreten»: Mit diesen Worten verkündet Novak Djokovic (38) am Montagabend auf Instagram seinen Verzicht auf das ATP-250-Turnier im Süden Australiens, an dem sich der Serbe auf die Australian Open (ab 18. Januar) hätte vorbereiten wollen.

Die Weltnummer 4, welche 2007 und 2023 in Adelaide zum Turniersieg stürmte, bedauert den Entscheid: «Es ist sehr enttäuschend für mich, da ich so gute Erinnerungen an meinen dortigen Titelgewinn habe. Ich habe mich sehr darauf gefreut, zurückzukehren, da es sich wirklich so angefühlt hat, als würde ich zu Hause spielen.»

Gleichzeitig gibt Djokovic an, sich nun auf die Vorbereitung für die Australian Open konzentrieren zu wollen. An das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres wird der zehnfache Melbourne-Sieger allerdings ohne Spielpraxis im neuen Jahr reisen. Mit den ATP-Finals im November hat Djokovic bereits das letzte Turnier der abgelaufenen Saison aufgrund einer Verletzung auslassen müssen.