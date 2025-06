Weltnummer eins Aryna Sabalenka scheidet beim Rasenturnier in Berlin im Halbfinal aus.

Weltnummer eins scheitert in Berlin im Halbfinal

Weltnummer eins scheitert in Berlin im Halbfinal

1/4 Kein Final in Berlin: Die Weltnummer eins Aryna Sabalenka scheitert im Halbfinal an Marketa Vondrousova. Foto: imago/Contrast

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka scheitert beim WTA-500-Turnier in Berlin im Halbfinal. Die 27-jährige Belarussin unterliegt der Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 164) überraschend 2:6, 4:6.

Noch im Viertelfinal des Vorbereitungsturniers vor Wimbledon konnte Sabalenka gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 11) ein Ausscheiden in extremis abwenden – sie wehrte vier Matchbälle ihrer Gegnerin ab. Im Halbfinal ist Vondrousova zu stark. Die Tschechin zeigt sich in den entscheidenden Momenten abgeklärter. Während sie vier von neun Breakbällen verwertet, kann Sabalenka nur eine ihrer sieben Möglichkeiten nutzen. Bereits das letzte Aufeinandertreffen vor einem Jahr in Stuttgart gewann Vondrousova.

Im Final trifft die Wimbledon-Siegerin von 2023 auf die Russin Ludmila Samsonowa (WTA 20) oder die Chinesin Wang Xinyu (WTA 49).