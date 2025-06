Aryna Sabalenka zieht den Kopf aus der Schlinge. Foto: FILIP SINGER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka wendet am WTA-Rasenturnier in Berlin ein Ausscheiden im Viertelfinal in extremis ab. Die 27-jährige Belarussin, die in Wimbledon noch nie über die Halbfinals hinausgekommen ist, wehrt gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 11) im Tie-Break des dritten Satzes vier Matchbälle in Serie ab, ehe sie dieses 8:6 gewinnt.

Schon den ersten Satz hat Sabalenka im Tie-Break mit dem gleichen Resultat für sich entschieden, nachdem sie zuvor in den Games 2:4 zurückgelegen hat. Den zweiten Durchgang gewinnt Rybakina, die Wimbledon-Siegerin von 2022, mit 6:3. Sabalenka, die in der Runde zuvor die Schweizerin Rebeka Masarova ausgeschaltet hat, trifft im Halbfinal auf die Tschechin Marketa Vondrousova (WTA 164), die vor zwei Jahren in Wimbledon triumphiert hat.