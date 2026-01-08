Darum gehts
- Belinda Bencic führt Schweizer Team beim United Cup in Australien an
- Wawrinka wird ein T-Shirt mit «Belinda’s Welt» während Bencic-Match tragen
- Bencic gewann 2018 und 2019 den Hopman Cup mit Federer
Belinda Bencic (28) weiss genau, wie man Teambewerbe in Australien rockt. 2018 und 2019 gewann sie an der Seite von Roger Federer (44) die beiden letzten Austragungen des Hopman Cups, jetzt führt sie das Schweizer Team beim Nachfolgeevent United Cup von Erfolg zu Erfolg. Am Samstag winkt bereits das Finalticket, wenn die Affiche gegen Belgien ansteht. Bencic spielt bislang unwiderstehlich, hat im Einzel noch keinen Satz abgegeben. Ihr Teamkollege Stan Wawrinka (40) ist tief beeindruckt – und hat mittlerweile mehrfach betont, in Perth würden alle «in Belinda’s Welt» leben.
Nun, seine Aussage wurde rasch zum geflügelten Wort. Und prompt auch zu einem T-Shirt, das während eines Videoshoots mit dem Veranstalter erstmals gezeigt wurde. Wawrinka bekam das Textil – mit einem Foto von Bencic und der erwähnten Aufschrift versehen – geschenkt.
Nach dem Viertelfinal-Sieg über Griechenland kam es schliesslich zum amüsanten Schlagabtausch an der Pressekonferenz. Bencic warf Wawrinka vor, das Shirt nicht getragen zu haben. Dieser erklärte, er würde es vielleicht für die Weiterreise nach Sydney, wo die Finalspiele stattfinden, anziehen. Ihre Antwort: «Dann ist es also nur ein Reiseshirt!»
Und so einigten sie sich letztlich darauf, dass Wawrinka das Leibchen nun am Samstag während des Bencic-Matchs tragen muss, wenn er in der Schweizer Box sitzt. «Das ist das Mindeste», witzelte Bencic, worauf der Altmeister konterte: «Deal. Ich will ja keinen Druck machen, aber dann musst du auch weiterhin so gut spielen!»