Turniersieg in Almaty
Medwedew beendet über zweijährige Durststrecke

Nach fast zweieinhalb Jahren gewinnt Daniil Medwedew wieder ein ATP-Turnier. Der Russe siegt in Almaty gegen Corentin Moutet und feiert seinen 21. Titel.
Publiziert: vor 51 Minuten
Daniil Medwedew beendet eine Durststrecke. (Archivbild)
Foto: Andy Wong
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Daniil Medwedew gewinnt zum ersten Mal seit fast zweieinhalb Jahren ein ATP-Turnier. Der 29-jährige Russe gewinnt im kasachischen Almaty den Final gegen den Franzosen Corentin Moutet mit 7:5, 4:6, 6:3.

Nach seinem Turniersieg in Rom im Mai 2023 verlor er sechs Finals, bis es nun endlich wieder für einen Triumph reicht. Mit dem Erfolg in Almaty setzt der aktuelle Weltranglisten-14. eine bemerkenswerte Serie fort: Alle seine 21 Turniersiege kamen an verschiedenen Orten zustande. Nächste Woche in Wien könnte er das ändern. In der österreichischen Hauptstadt gewann er bereits 2022.

