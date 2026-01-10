Belinda Bencic und Jakub Paul gewinnen gegen Belgien das Doppel und sichern so das Weiterkommen. Zuvor siegt Bencic schon im Einzel, während Stan Wawrinka eine Dreisatz-Niederlage hinnehmen muss.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz steht beim United Cup in Australien im Final. Das Team, angeführt von Belinda Bencic und Stan Wawrinka, sichert sich am Mixed-Wettkampf im Halbfinal gegen Belgien den Sieg.

Entscheidend für den Finaleinzug der Schweiz ist vor allem Belinda Bencic (WTA 11). Die Ostschweizerin gewinnt ihre Partie gegen Elise Mertens (WTA 19) über drei Sätze 6:3, 4:6 und 7:6 (7:0).

Damit führt Bencic ihre Traumwoche zum Saisonstart in Australien fort. Sie ist am United Cup bisher sowohl im Einzel, wie auch im Doppel mit Jakub Paul, ungeschlagen.

Weniger erfolgreich verläuft hingegen die Partie von Stan Wawrinka (ATP 156). Der 40-Jährige verliert sein Spiel gegen Zizou Bergs (ATP 42) über ebenfalls drei Sätze. Der Waadtländer muss sich 3:6, 7:6 (7:4) und 3:6 geschlagen geben. Damit verliert Wawrinka zum dritten Mal in Folge, zeigt aber trotzdem die gute Form, in der er sich aktuell befindet.

Für die Entscheidung sorgt schliesslich, wie bereits im Viertelfinal, das Doppel Bencic/Paul. Nach einem Sieg im ersten Satz und einem misslungenen zweiten, der mit 0:6 an Belgien geht, muss das Match-Tiebreak entscheiden. In diesem behält das Schweizer Team trotz anfänglichen Schwierigkeiten die Oberhand und setzt sich schliesslich mit 10:5 durch.

Im Final am Sonntag wartet entweder die USA oder Polen.