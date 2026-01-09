Darum gehts
- Polen besiegt Australien 2:1 und trifft im Finale auf USA
- Iga Swiatek führt Polen ins Endspiel des United Cup
- Belinda Bencic spielt am 10. Januar Halbfinale gegen Belgien
Polen mit der sechsfachen Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek (24) bezwingt am United Cup im letzten Viertelfinal Gastgeber Australien 2:1 und macht damit die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Titelverteidiger USA perfekt.
Zuvor duellieren sich am Samstag im ersten Halbfinal die von der formstarken Belinda Bencic angeführte Schweiz und Belgien um den Finaleinzug.