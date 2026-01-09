Polen triumphiert im United Cup: Mit Starspielerin Iga Swiatek (24) besiegen sie Australien 2:1 und ziehen ins Halbfinale ein. Dort wartet Titelverteidiger USA – eine Neuauflage des Finalspiels von 2025.

Darum gehts Polen besiegt Australien 2:1 und trifft im Finale auf USA

Iga Swiatek führt Polen ins Endspiel des United Cup

Belinda Bencic spielt am 10. Januar Halbfinale gegen Belgien Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Polen mit der sechsfachen Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek (24) bezwingt am United Cup im letzten Viertelfinal Gastgeber Australien 2:1 und macht damit die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Titelverteidiger USA perfekt.

Zuvor duellieren sich am Samstag im ersten Halbfinal die von der formstarken Belinda Bencic angeführte Schweiz und Belgien um den Finaleinzug.