2:1-Sieg am United Cup
Polen eliminiert Gastgeber und komplettiert Halbfinalfeld

Polen triumphiert im United Cup: Mit Starspielerin Iga Swiatek (24) besiegen sie Australien 2:1 und ziehen ins Halbfinale ein. Dort wartet Titelverteidiger USA – eine Neuauflage des Finalspiels von 2025.
Publiziert: vor 55 Minuten
Polen eliminier das Gastgeber-Team am United Cup.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Polen besiegt Australien 2:1 und trifft im Finale auf USA
  • Iga Swiatek führt Polen ins Endspiel des United Cup
  • Belinda Bencic spielt am 10. Januar Halbfinale gegen Belgien
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Polen mit der sechsfachen Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek (24) bezwingt am United Cup im letzten Viertelfinal Gastgeber Australien 2:1 und macht damit die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Titelverteidiger USA perfekt.

Zuvor duellieren sich am Samstag im ersten Halbfinal die von der formstarken Belinda Bencic angeführte Schweiz und Belgien um den Finaleinzug.

