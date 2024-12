1/4 Schon wieder hervorragend in Form: die junge Mutter Belinda Bencic. (Archivbild) Foto: keystone-sda.ch

Belinda Bencic steht beim dritten Turnier nach ihrem Comeback als junge Mutter bereits wieder im Halbfinal. Beim WTA-Challenger in Angers gewann die 27-jährige Ostschweizerin nach einem Fehlstart (0:2) deutlich 6:3, 6:1 gegen Océane Dodin. Die Französin war als Nummer 113 der Welt die bisher deutlich hochkarätigste Gegnerin von Bencic in diesem Herbst.

Ihr Partner Martin Hromkovic verfolgte das Spiel mit Töchterchen Bella von zu Hause aus. Auf Instagram veröffentlichte er ein Video, auf dem Bella vor dem Fernseher vergnügt mit einem Mini-Tennisschläger wedelt. Die Aufnahme ist während des Matchs zwischen Alycia Parks (USA) und Victoria Jimenez Kasintseva (And) entstanden, das direkt vor Bencics Partie in Angers über die Bühne ging. Im Halbfinal trifft die Schweizerin auf die Siegerin des Spiels zwischen Varvara Lepchenko (WTA 138) und Dominika Salkova (WTA 166).

Bencic wird in der Weltrangliste mindestens in die besten 600 zurückkehren. Sie kann aber noch länger, so auch am Australian Open im Januar, ihr «spezielles Ranking» (WTA 15) nutzen.