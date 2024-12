1/2 Neale Fraser (r.) ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Hier posiert er mit Ashley Cooper nach dem verlorenen Wimbledon-Final 1958 Foto: keystone-sda.ch

Die australische Tennis-Legende Neale Fraser ist im Alter von 91 Jahren verstorben, wie die australischen Behörden bestätigten. Fraser gewann drei Grand-Slam-Titel.

Neale Fraser galt vor der Einführung der Weltrangliste, wie wir sie heute kennen, in den Jahren 1959 und 1960 als weltbester Spieler. Er gewann das US Open 1959 und 1960 und triumphierte 1960 in Wimbledon. Im Doppel (11) und Mixed (5) gewann er 16 weitere Major-Titel.