Die unglaubliche Karriere von Stan Wawrinka
1:26
3 Major-Titel und «Fedrinka»:Die unglaubliche Karriere von Stan Wawrinka

«Tiefe Spuren hinterlassen»
Djokovic wünscht Wawrinka gebührenden Melbourne-Abschied

Stan Wawrinka steht vor der Dernière am Ort seiner Titel-Premiere auf Grand-Slam-Stufe. Wenn es nach Novak Djokovic geht, kann das Fest für den Romand nicht gross genug sein.
Publiziert: vor 25 Minuten
1/5
Stan Wawrinka startet in der Nacht auf Montag in die Australian Open.
Foto: Getty Images

Darum gehts

  • Stan Wawrinka spielt ein letztes Mal an den Australian Open
  • Novak Djokovic lobt Wawrinkas Karriere und hofft auf viel Unterstützung
  • Erstrundenmatch gegen Laslo Djere in viertgrösster Arena
RMS_Portrait_563.JPG
Marco PescioReporter Sport

Der Aufschrei in der Tenniswelt wäre gross gewesen, hätten die Veranstalter der Australian Open die letzte Wildcard nicht an Stan Wawrinka (40) vergeben. Nach tagelangem Warten und Zittern bekam sie der Romand dann doch noch: Wawrinka darf in Melbourne den Fans und dem Ort, an dem er 2014 seinen ersten Grand-Slam-Triumph errang, «Goodbye» sagen. Nach dem starken United Cup stellt das Major-Turnier das erste richtig grosse Highlight jenes Jahres dar, in dem er seine Karriere beenden wird.

Die Schweizer Partien an den Australian Open

Am Montag:

Simona Waltert (WTA 86) – Amanda Anisimova (USA, WTA 4)

Stan Wawrinka (ATP 139) – Laslo Djere (Srb, ATP 91)

Am Dienstag:

Belinda Bencic (WTA 10) – Katie Boulter (Gb, WTA 113)

Viktorija Golubic (WTA 81) – Varvara Gracheva (Fr, WTA 74)

Das Turnier beginnt am Sonntag. Die Erstrundenpartien sind verteilt bis Dienstag, ab Mittwoch folgt die zweite Runde.

Journalisten, Experten oder auch aktive Profis wie Belinda Bencic (28) haben sich öffentlich dafür eingesetzt, dass Wawrinka beim «Happy Slam» noch einmal seine kultige, einhändige Rückhand auspacken darf. Die Organisatoren haben mittlerweile nicht nur eingewilligt, sie stellen Wawrinka für seine Erstrundenpartie gegen den Serben Laslo Djere (30) auch einen würdigen Rahmen zur Verfügung: Das Auftaktmatch findet in der Kia Arena statt, dem mit 5000 Plätzen viertgrössten Stadion im Melbourne Park – wohlwissend, dass ein kleiner Platz aufgrund des hohen Fanandrangs nur im Chaos geendet hätte.

Djokovic adelt Wawrinka

Verfolgen werden die Partie (gegen 5 Uhr MEZ am Montag) auch andere Tennisgrössen – etwa Novak Djokovic (38), der 2014 im Viertelfinal Wawrinka unterlag. «Stan hat tiefe Spuren in diesem Sport hinterlassen. Und er hat mir leider zu viele Niederlagen in wichtigen Partien zugefügt», scherzt Djokovic im SRF-Interview. Er spricht hier vor allem die Final-Pleiten in den Finals der French Open 2015 und der US Open 2016 an.

Der 24-fache Grand-Slam-Champion meint: «Ich hoffe, Stan wird seinen letzten Push hier maximal geniessen können.» Und er rollt für seinen alten Kumpan gar den Teppich aus: «Er verdient die grösstmögliche Unterstützung der Fans.»

Wo kann ich die Australian Open schauen?

Tennis-Fans kommen während den Australian Open bei SRF und Eurosport auf ihre Kosten. SRF hat die Rechte, die Halbfinals und Finals der Frauen und Männer zu zeigen – und zudem bis zum Finalwochenende ein tägliches Live-Spiel zu übertragen. Sobald keine Schweizer Spielerinnen oder Spieler mehr im Turnier sind, kann SRF die Begegnung frei bestimmen. Einzig das jeweils zweite Spiel der «Night Session» ist nicht wählbar. Eurosport zeigt ab dem Start des Hauptturniers am Sonntag ebenfalls täglich ausgewählte Top-Partien im Free-TV.

