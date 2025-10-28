Viktorija Golubic startet souverän ins WTA-250-Turnier von Jiujiang: Die Zürcherin bezwingt die japanische Qualifikantin Rina Saigo mit 6:2, 6:4 und steht ohne Mühe im Achtelfinal.

Golubic zieht in China ohne Mühe in Achtelfinal ein

Viktorija Golubic startet mit einem Sieg ins Turnier in Jiujiang. Foto: DANIEL HAMBURY

Darum gehts Viktorija Golubic gewinnt erste Runde beim WTA-250-Turnier in Jiujiang

Schweizerin zeigt sich abgeklärt gegen jüngere Gegnerin Rina Saigo

Golubic, 33, ist als Nummer 2 gesetzt und steht auf WTA-Rang 53

Am WTA-250-Turnier in Jiujiang übersteht Viktorija Golubic die erste Runde problemlos. Die Schweizerin (WTA 53) besiegt die japanische Qualifikantin Rina Saigo (25, WTA 365) 6:2, 6:4.

Die 33-jährige Golubic zeigte sich gegen ihre acht Jahre jüngere Gegnerin über weite Strecken der Partie abgeklärt. Erst kurz vor Schluss musste die an Nummer 2 gesetzte Zürcherin ihren Aufschlag einmal abgeben.

In den Achtelfinals wartet wiederum eine machbare Aufgabe. Golubic trifft entweder auf die Chinesin Yuan Yue (WTA 113) oder auf die Russin Jelena Pridankina (WTA 205).