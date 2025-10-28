Viktorija Golubic startet mit einem Sieg ins Turnier in Jiujiang.
- Viktorija Golubic gewinnt erste Runde beim WTA-250-Turnier in Jiujiang
- Schweizerin zeigt sich abgeklärt gegen jüngere Gegnerin Rina Saigo
- Golubic, 33, ist als Nummer 2 gesetzt und steht auf WTA-Rang 53
Am WTA-250-Turnier in Jiujiang übersteht Viktorija Golubic die erste Runde problemlos. Die Schweizerin (WTA 53) besiegt die japanische Qualifikantin Rina Saigo (25, WTA 365) 6:2, 6:4.
Die 33-jährige Golubic zeigte sich gegen ihre acht Jahre jüngere Gegnerin über weite Strecken der Partie abgeklärt. Erst kurz vor Schluss musste die an Nummer 2 gesetzte Zürcherin ihren Aufschlag einmal abgeben.
In den Achtelfinals wartet wiederum eine machbare Aufgabe. Golubic trifft entweder auf die Chinesin Yuan Yue (WTA 113) oder auf die Russin Jelena Pridankina (WTA 205).