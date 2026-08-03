Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin
Viktorija Golubic (33, WTA 51) zieht beim WTA-1000-Turnier im kanadischen Toronto in die zweite Runde ein. Die Zürcherin bezwingt Kimberly Birrell (28, WTA 66) in zwei Sätzen 7:6 (9:7), 6:4.
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Golubic gewinnt mit dem Sieg gegen die Australierin zum ersten Mal in diesem Jahr auf den nordamerikanischen Hartplätzen. Im März schied die 33-Jährige in Miami und letzte Woche in Memphis jeweils bereits in der ersten Runde aus.
In Toronto trifft Golubic in der nächsten Runde nun auf die Kroatin Donna Vekic (30, WTA 35).