Harter Brocken zum Auftakt in Wawrinkas Wimbledon-Dernière

Am Freitagvormittag wurde die 1. Runde von Wimbledon ausgelost. Auf die Schweizerinnen warten machbare Aufgaben, während Stan Wawrinka einen ehemaligen Finalisten zugelost bekommt.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am Montag beginnt das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Mit Belinda Bencic, Viktorija Golubic, Simona Waltert und Stan Wawrinka hat die Schweiz vier Spielerinnen und Spieler mit dabei. Nun ist klar, mit wem sie es in der 1. Runde zu tun bekommen.

Eine richtig schwierige Aufgabe wartet bei seinem letzten Wimbledon-Turnier auf Stan Wawrinka (41, ATP 109). Er trifft auf Matteo Berrettini (30; ATP 50), der 2021 erst im Final an Novak Djokovic scheiterte. Der Italiener ist nach vielen Verletzungen wieder auf dem aufsteigenden Ast. Bei den French Open erreichte er zuletzt den Viertelfinal, musste da aber verletzungsbedingt aufgeben. Der Aufschlagspezialist, der daher auch gerne auf Rasen spielt, geht als klarer Favorit ins Duell gegen den Westschweizer Routinier.

Die Frauen haben es auf dem Papier leichter. Die Schweizer Nummer 1, Belinda Bencic (29, WTA 12), trifft auf die Britin Mika Stojsavljevic (WTA 271). Die 17-Jährige steht wie schon im letzten Jahr dank einer Wildcard im Hauptfeld. Auch Viktorija Golubic (33, WTA 64) ist in ihrer Auftaktpartie klar favorisiert. Die Belarussin Iryna Schymanowitsch (28, WTA 213) schaffte es durch die Quali. Neben den French Open 2023, als sie die zweite Runde erreichte, stand sie noch nie in einem Major-Hauptfeld.

Auf Simona Waltert (25; WTA 88) wartet derweil eine Gegnerin mit einem ähnlichen Ranking. Sie trifft auf die Kolumbianerin Camila Osorio (24; WTA 69). Bei einem Sieg würden Golubic und Waltert in der zweiten Runde wohl auf eine gesetzte Spielerin treffen. Jasmine Paolini (30; WTA 14) und Linda Noskova (21; WTA 10) sind in ihren Auftaktpartien Favoritinnen.