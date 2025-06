Scheitert an Angstgegner Alexander Zverev verpasst seine Rasen-Premiere

Der Deutsche Alexander Zverev verpasst in seinem dritten Rasen-Final erneut den ersten Turniersieg auf der grünen Unterlage. Angstgegner Taylor Fritz setzt sich in Stuttgart in zwei Sätzen durch.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: vor 23 Minuten