Derzeit weilt die ATP-Elite in Fernost, wo gleich mehrere Turniere stattfinden. So auch das Shanghai Masters, bei dem es nebst 1000 Punkten ein Millionenpreisgeld zu gewinnen gibt.

1/4 Vorjahressieger Jannik Sinner wird seinen Titel am diesjährigen Shanghai Masters nicht verteidigen können. Foto: imago/VCG

Preisgeld in Shanghai reicht zum Millionärsstatus

Noch bis zum 12. Oktober steht ein Grossteil der besten Tennisspieler der Welt in Shanghai auf dem Court und kämpft um den Turniersieg und die damit verbundenen 1000 Punkte für die Weltrangliste. Wie immer gibts bei solchen Turnieren auch finanziell einiges zu holen, in Shanghai reist der Sieger mit über einer Million US-Dollar in der Tasche nach Hause.

Ergebnis Punkte Preisgeld in $ Preisgeld in CHF (gerundet) Sieger 1000 1'124'380 896'000 Finalist 600 597'890 476'000 Halbfinalist 400 332'160 265'000 Viertelfinalist 200 189'075 151'000 Achtelfinalist 100 103'225 82'000 Runde der letzten 32 50 60'400 48'000 Runde der letzten 64 30 35'260 28'000 Runde der letzten 128 10 23'760 19'000

Zusammen mit dem Doppel beläuft sich das Preisgeld fürs diesjährige Shanghai Masters auf fast 9,2 Millionen US-Dollar. Der Turniersieger alleine erhält davon einen knappen Achtel.

Sinner wird seinen Titel nicht verteidigen können

Während mit Stan Wawrinka nur ein Schweizer am Turnier teilnahm, steht bereits seit der Runde der letzten 32 fest, dass es dieses Jahr zu keiner Titelverteidigung kommen wird. Vorjahressieger Jannik Sinner musste seine Partie gegen Tallon Griekspoor wegen einer Oberschenkelverletzung aufgeben.

Mit Blick auf die Weltrangliste bester verbliebener Spieler im Turnier ist Novak Djokovic, der im laufenden Jahr erst einen einzigen Titel gewinnen konnte. Im vergangenen Mai siegte er auf dem Sandplatz von Genf und sicherte sich dadurch seinen 100. Turniersieg der Karriere.