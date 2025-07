Beim WTA-250-Turnier in Iasi stehen zwei Schweizerinnen in den Achtelfinals. Nach Jil Teichmann hat auch Simona Waltert ihre erste Hürde genommen.

Waltert folgt Teichmann in die Achtelfinals

1/2 Simona Waltert steht in der nächsten Runde. Foto: Claude Diderich/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Simona Waltert erreicht beim WTA-250-Turnier in Iasi die Achtelfinals. Die 24-Jährige bezwingt in der 1. Runde die Lettin Anastasija Sevastova 6:3, 6:3.

Beim ersten Aufeinandertreffen mit der elf Jahre älteren Sevastova (WTA 384) zeigt Waltert (WTA 127) eine souveräne Leistung. Vor allem überzeugt sie mit ihren Returns und realisiert gegen die ehemalige Weltnummer 11 (2018) fünf Breaks.

Damit steht Waltert beim Turnier in Rumänien wie Landsfrau Jil Teichmann in den Achtelfinals. Dort trifft die Bündnerin auf eine Spanierin: Entweder die an Nummer 4 gesetzte Nuria Parrizas-Diaz (WTA 101) oder die Qualifikantin Irene Burillo Escorihuela (WTA 251).