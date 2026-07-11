Den Wimbledon-Titel vor Augen, muss Linda Noskova im Final gegen ihre Landsfrau Karolina Muchova unfreiwillig noch einen Umweg einlegen. Mit ihrem insgesamt sechsten Matchball holt sich die 21-Jährige den Titel.

Yannick Peng Redaktor Sport-Desk

Logisch, brechen bei Linda Noskova (21, WTA 12) alle Dämme, als ihr Wimbledon-Titel feststeht. Den Triumph auf dem heiligen Rasen muss sie sich erdulden und erkämpfen.

Im Endspiel gegen ihre tschechische Landsfrau Karolina Muchova (29, WTA 9) lässt Noskova im zweiten Durchgang fünf Matchbälle ungenutzt. Muchova gelingt die eigentlich nicht mehr für möglich gehaltene Wende vom 2:5 zum 7:5.

Noskova verlässt daraufhin den Court, sammelt sich neu – und schlägt dann im Entscheidungssatz gnadenlos zu. Die 21-Jährige beendet mit einem Servicewinner die nervenaufreibende Partie, die aus ihrer Sicht nach 2:28 Stunden 6:2, 5:7, 6:3 ausgeht.

Für Noskova ist es der erste Titel auf Grand-Slam-Stufe. Muchova bleibt ein solcher verwehrt. Die 29-Jährige zog auch schon 2023 im Final der French Open den Kürzeren.