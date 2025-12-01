Der frühere italienische Tennisspieler Nicola Pietrangeli ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Die Trauer in der Tennis-Welt ist tief, Ex-Stars wie Rafael Nadal gedenken der Ikone.

Darum gehts Tennis-Legende Nicola Pietrangeli im Alter von 92 Jahren verstorben

Pietrangeli gewann French Open 1960 und 1961

120 Siege im Davis Cup, 66 Teilnahmen – beides Rekorde für Italien

Cédric Heeb Redaktor Sport

Die Tennis-Welt liegt in tiefer Trauer: Nicola Pietrangeli ist im Alter von 92 Jahren verstorben. Das gibt der italienische Tennisverband am Montagmorgen bekannt.

Damit verliert der Sport eine legendäre Figur. Pietrangeli hat 1960 und 1961 die French Open gewonnen (vor Beginn der Open-Ära). In den gleichen Jahren stand er mit dem italienischen Davis-Cup-Team im Final, verlor aber jeweils gegen Australien. Auf persönlicher Ebene ist er allerdings der erfolgreichste Davis-Cup-Spieler der Azzurri mit 120 Siegen im Einzel und Doppel und war 66 Mal Teil des Teams – Rekord. 1976 führte er die Italiener dann als Captain zum Titel.

1986 wurde Pietrangeli als bisher einziger Italiener in die International Tennis Hall of Fame aufgenommen, zu der seit kurzem auch Roger Federer (44) gehört. Dessen grosser Rivale Rafael Nadal (39) gedenkt des Pietrangeli auf Instagram: «Ich habe soeben die traurige Nachricht vom Tod von einem der grössten Tennisspieler Italiens und der Welt bekommen.» Der 22-fache Grand-Slam-Sieger spricht seinen Angehörigen und der gesamten italienischen Tennisfamilie sein Mitgefühl aus.

«Ein aussergewöhnliches Vermächtnis»

Auch Pietrangelis Landsmann Fabio Fognini (38) trauert um die Ikone: «Ein grosser Teil unserer Geschichte geht verloren.» Die frühere Weltnummer 9 teilt auf Instagram ein Foto von sich und Pietrangeli in Monte-Carlo und schreibt dazu: «Dieses Bild bedeutet mir alles: dein Vorbild, deine Ironie und dein Charisma. Du hast uns allen beigebracht, was es wirklich bedeutet, zu gewinnen.»

Die Turnierorganisatoren von Roland Garros schreiben in einem X-Post, dass Pietrangeli ein «aussergewöhnliches Vermächtnis» hinterlasse. «Er wird von der Tennis-Welt sehr vermisst.» Auch zahlreiche Serie-A-Teams wie die AS Roma, Lazio oder Napoli kondolieren der «italienischen Sportlegende».