Wawrinka nimmt am Turnier in Auckland teil

Stan Wawrinka bestreitet unmittelbar vor den Australian Open ein weiteres Turnier down under. Von den Organisatoren in Auckland gibts für den Schweizer eine Wildcard.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Stan Wawrinka (ATP 158) wird die Saison 2026 im hohen Tempo eröffnen. Der 40-jährige Waadtländer hat eine Wildcard für das Turnier in Auckland (12. bis 17. Januar) erhalten, das in der Woche vor den Australian Open stattfindet.

Der ehemalige Weltranglisten-Dritte, der sich derzeit unter der Anleitung von Pierre Paganini einer intensiven physischen Vorbereitung unterzieht, bestreitet das ATP-250-Turnier in Neuseeland zum dritten Mal. 2006 erreichte er die Halbfinals, 2007 schied er in der 1. Runde aus.

Bereits vor seinem Auftritt in Auckland wird Wawrinka in Australien im Einsatz stehen. Er ist für den United Cup (2. bis 11. Januar) gemeldet, einen Mixed-Teamwettbewerb, den er gemeinsam mit Belinda Bencic bestreiten wird.