Nach Trennung von Vater
Tennis-Ass Stricker hat ein neues Management

Dominic Stricker hat wichtige Fragen rund um seine Karriere geklärt. Das Schweizer Tennis-Ass präsentiert ein neues Management. Und übernimmt den Lead in seiner GmbH.
Publiziert: 14:07 Uhr
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Dominic Stricker hat ein neues Management.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Darum gehts

  • Dominic Stricker findet neues Management
  • Er arbeitet neu mit der Agentur von Anouk Vergé-Dépré zusammen
  • Auch in der Stricker GmbH übernimmt er eine neue Position
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Im März spricht Tennis-Ass Dominic Stricker (22) von «Baustellen» und «Dingen, die verbessert werden müssen». Die Gründe: Trainer Dieter Kindlmann hat gekündigt und sein Vater Stephan Stricker ist nicht länger sein Manager.

Nun hat Stricker ein neues Management gefunden, er wird künftig von AVD vertreten. Die Zusammenarbeit umfasst «die Bereiche Karriereplanung, Sponsoring und Marketing sowie persönliche Weiterentwicklung», heisst es in einer Mitteilung. Gegründet wurde AVD 2022 von der Schweizer Beachvolleyballerin Anouk Vergé-Dépré (33). Sie engagiert sich aktuell im Hintergrund, Co-Founder und Partner Nicola Kusy verantwortet die operative Führung.

«Wir starten zusammen in ein neues Kapitel», wird Stricker in der Mitteilung zitiert. «Eine Agentur, die es versteht, was Spitzensport ist und nahe am Athleten agiert» sei für ihn «die richtige Wahl».

Nicht nur das Management ist neu. Stricker wechselt zudem in den Lead der Stricker GmbH und übernimmt damit mehr Verantwortung, was sein gesamtes professionelles Umfeld anbelangt. Das Ziel: seiner Karriere eine noch klarere persönliche Note und eine langfristige Perspektive zu geben.

