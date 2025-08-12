Französischer Tennisprofi kollabiert auf dem Platz

Nicht nur in der Schweiz ist es heiss, sondern auch in Cincinnati. Die Hitze macht den Tennisprofis zu schaffen. Einer kollabiert gar während der Partie.

1/4 Arthur Rinderknech kämpft gegen die Hitze in Cincinnati. Foto: IMAGO/NurPhoto

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bei den Cincinnati Open haben die Tennisprofis mit enormer Hitze zu kämpfen. Die Bedingungen setzen dem französischen Spieler Arthur Rinderknech (30, ATP 70) zu.

Rinderknech ist beim Masters-1000-Turnier in Ohio bei enormer Hitze zusammengebrochen. Im zweiten Satz der Partie gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime (25, ATP 28) geht der 30-jährige Franzose an der Grundlinie zu Boden. Bilder zeigen, wie Rinderknech auf dem Court liegt und sich mit einem Handtuch durch das Gesicht wischt. Später kümmert sich medizinisches Personal um ihn.

«Danke für eure Nachrichten, alles ist gut! Ein grosses Glas Wasser und es geht wieder los», schreibt der französische Profi später auf Instagram Instagram. Rinderknech macht Medienberichten zufolge eine kurze Pause mit Eisbeuteln und entscheidet sich zum Weitermachen. Später gibt er jedoch beim Stand von 6:7, 2:4 auf. Die «L'Équipe» schreibt von 31 Grad, die sich allerdings wie 40 angefühlt hätten.

Zudem sorgt in Cincinnati ein Stromausfall für Probleme. Daher wird das Turnier am Montagnachmittag bis in den frühen Abend unterbrochen. Betroffen ist auch der Weltranglistenerste Jannik Sinner bei seinem Sieg gegen den Kanadier Gabriel Diallo.